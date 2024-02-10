Удар ЗС РФ по Харкову: з будинків евакуювали 50 осіб, одна людина загинула (відео)

У поліції заявили, що з опіками 1-2 ступеня в лікарню доставили 45-річного чоловіка і 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

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Унаслідок удару ЗС РФ по Харкову ввечері 9 лютого загинула одна людина. Також із палаючих будинків довелося евакуювати 50 осіб. Про це повідомила Поліція Харківської області.

Зазначається, що з опіками 1-2 ступеня в лікарню доставили 45-річного чоловіка і 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом.

"Слідчі, криміналісти, вибухотехніки за можливості проводять огляд місця подій. З опіками 1-2 ступеня до лікарні доправлено 45-річного чоловіка, а також 61-річну жінку, яка надихалася чадним газом", — зазначили в правоохоронних органах.

Наслідки удару по Харкову

Також про подію розповів керівник обласної прокуратури Харківської області Олександр Фільчаков. Він заявив, що кількість постраждалих може зрости.

"Наразі врятовано 4 людини, 50 евакуйовано. Наразі 1 людина отримала 40% опіків тіла і перебуває в лікарні", — заявив він о 01:35 ночі.

Наслідки удару по Харкову

БПЛА атакували Харків: що відомо

Увечері 9 лютого російські дрони атакували Харків і Харківську область. О 22:54 мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто перебуває під ударом. У ньому чули вибухи

Як заявив о 23:08 голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, росіяни завдали ударів дронами-камікадзе Shahed по Харкову і населеному пункту Великий Бурлук. За його словами, у Харкові зафіксовано влучання в Немишлянському районі. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. У Великому Бурлуку окупанти також влучили в цивільний об'єкт — кафе.

Нагадаємо, що представниця Сил оборони Наталія Гуменюк заявила, що окупанти посилили атаки ударними БпЛА на півдні України і намагаються знайти ППО. У зв'язку з успішним знищенням ракетного катера "Івановець" і посиленням шторму російський флот не може відновити повноцінну присутність у морі.