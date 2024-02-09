Могли атакувати столиці ЄС: у США розповіли, як військова допомога захистила Європу від ударів РФ

За словами заступниці міністра оборони США Селести Волландер, загроза для Європи досі актуальна у світлі затримок із голосуванням у Конгресі США про допомогу Україні.

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У 2022 році Росія розглядала можливість позбавити Україну її незалежності й використовувати її територію для направлення безпілотних апаратів у бік Європи. Однак американська підтримка Києва завадила реалізації цих планів. Про це сказала Селеста Волландер, заступниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки, передає Голос Америки.

"Тими БПЛА, які, як ви спостерігаєте, росіяни посилають із Криму по українських містах, вони могли б атакувати європейські столиці. Ті крилаті ракети, які росіяни використовують проти української критично важливої енергетичної інфраструктури, вони загрожували б союзникам США по НАТО", — сказала Волландер.

Згідно з її висловлюванням, американці в Європі опинилися б у небезпеці, включно з військовими, бізнесменами і звичайними громадянами, а також американськими студентами, які навчаються на континенті.

Американська підтримка України, а також мужність і майстерність українців, на думку Волландер, запобігли зазначеним загрозам.

Волландер зазначила, що загроза для Європи залишається актуальною через затримки в голосуванні Конгресу США щодо допомоги Україні.

"Українці навчилися воювати, вони стримують росіян, зірвали їхні операції в Чорному морі, відновили експорт зерна, забезпечуючи Глобальний Південь необхідним. Але оскільки ми не можемо постачати їм боєприпаси, засоби ППО, запчастини, потрібні на фронті, то цілком можемо повернутися до сценарію 2022 року й до загрози обстрілів Європи", — застерігає Волландер.

Вона зазначила, що Сполучені Штати посідають 16-те місце у світі за відношенням ВВП до наданої допомоги Україні.

Нагадаємо, 8 лютого пані посол України в США Оксана Макарова повідомила, що в Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

В ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.