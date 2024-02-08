"Змусять Європу платити": США шукають варіанти постачання зброї Україні без Конгресу, — NYT

Представники адміністрації президента Джо Байдена розповіли виданню, що у Білому домі обговорюється можливість комплексного обміну озброєннями, аналогічно до того, що зробили Японія та Південна Корея.

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Помічники президента США Джо Байдена активно шукають альтернативні шляхи для забезпечення зброєю України у випадку, якщо Конгрес залишиться паралізованим. Розглядаються варіанти обміну озброєннями з іншими країнами, а також можливість, за якої Європа взяла б на себе витрати на поставки. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на представників адміністрації президента.

За інформацією джерел, обговорюється варіант, що передбачає комплексний обмін озброєннями з третіми країнами для постачання зброї Україні. Обмін може виглядати так само, як він свого часу був організований з Японією та Південною Кореєю. Тоді ці країни, відмовившись безпосередньо постачати зброю до зони військового конфлікту, передали її Вашингтону. Тим самим вони дозволили США відправити в Україну озброєння із власного арсеналу.

Або ж, як додають у виданні, США можуть "змусити європейські країни платити" за американську зброю і відправляти її в Україну.

Водночас офіційно у Білому домі запевняють, що наразі не займаються пошуком інших варіантів, крім схвалення фінансування у Конгресі

"Ми не зосереджені на плані Б", — зазначив радник президента з національної безпеки Джейк Салліван.

Проте "за кулісами" у Вашингтоні та Європі широко обговорюються інші можливості, включаючи конфіскацію активів російського центрального банку на суму понад 300 мільярдів доларів.

Однак, як наголошують у виданні, американські офіційні особи визнають, що на "горизонті немає нічого, що могло б зрівнятися з міццю нових асигнувань Конгресу" у розмірі 60 мільярдів доларів. Ці кошти дозволили б закупити для України покращену протиповітряну оборону, більше танків і ракет, а також боєприпаси.

Нагадаємо, 8 лютого посол України в США Оксана Макарова повідомила, що у Сенаті США не підтримали Великий пакет фінансування міжнародної допомоги та міграційної реформи. Однак сенатори вирішили переглянути законопроєкт про допомогу Україні, але вже без питання про захист кордону.

В ISW раніше повідомляли, що США не будуть нескінченно озброювати Україну. За словами аналітиків, запити України щодо міжнародної безпеки в довгостроковій перспективі знизяться, оскільки Київ нарощує власний оборонний потенціал.