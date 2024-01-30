Собівартість будівництва до 4 млрд грн за км: скільки коштуватиме ремонт київського метро (відео)

У Києві не займалися поточним ремонтом станцій метро протягом 13 років. Підтікання спостерігаються також на станціях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченка", розповів голова Офісу трансформації Максим Бахматов.

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Голова Офісу трансформації Максим Бахматов заявив, що ремонт проблемних станцій київського метрополітену обійдеться в мільярд гривень. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що собівартість будівництва сучасних станцій метро відповідно до проєктів, що є, в середньому обійдеться у 3,5-4 мільярди гривень за кілометр.

"Зараз тільки дослідження і плани обійдуться містянам у 21 мільйон гривень, але це не ремонт, це тільки дослідження і плани", — сказав Максим Бахматов.

З його слів, "бездіяльність" київської влади обійдеться містянам у мільярд гривень.

Максим Бахматов розповів, що в Києві не займалися поточним ремонтом станцій метро протягом 13 років. Зокрема, немає документів, де можна було подивитися, чому раптом завалилася одна з ділянок.

На яких станціях метро спостерігаються підтікання

Голова Офісу трансформації наголосив, що підтікання спостерігаються на станціях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченка". Також жодного разу не відбувався капітальний ремонт на червоній гілці метро попри те, що її почали будувати в 1949 році. Він вважає, що саме ці ділянки можуть стати наступними проблемними.

Бахматов повідомив, що київська влада не повідомляє, що може статися, та не несе відповідальності. Зокрема, не відкрито жодної кримінальної справи та не накладено штраф за те, що шість ділянок метро перестали працювати.

Нагадаємо, 29 січня депутат Київської міської ради від партії "Голос" Тарас Козак повідомив, що кошторис ремонтних робіт непрацюючих станцій метро невідомий, проте вони можуть запрацювати вже на початку червня.

27 грудня перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник заявив, що доведеться тимчасово перекрити ще кілька станцій київського метрополітену через виявлені проблеми. Мова йде про ділянку метро між станціями "Почайна" і "Тараса Шевченка".