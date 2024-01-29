У Києві не працюють 6 станцій метро: у Київраді розповіли, коли їх знову запустять (фото)

На ділянці між "Деміївською" та "Теремками" перекрили рух поїздів. Як пояснив депутат міськради Тарас Козак, тунель на цій гілці був "проблемним" давно, але у 2023 році ситуація "різко погіршилася".

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Депутат Київської міської ради від партії "Голос" Тарас Козак поділився висновками виїзного засідання Тимчасової Контрольної Комісії Київради щодо аварійної ситуації на метрополітені. Про це відомо з його публікації у соцмережах.

З’ясувалося, що станція "Деміївська" — єдина у Києві, що знаходиться на сильно зволожених ґрунтах. Поруч з нею протікають річки Либідь і Совка.

"Бажано було будувати станцію, як і тунелі "Либідська" — "Деміївська" та "Деміївська" — "Голосіївська" значно глибше, у твердому ґрунті. Тобто, потенційні проблеми з експлуатацією були закладені при проєктуванні цієї станції та тунелів", — пояснив Козак.

Для будівництва тунелю від "Деміївської" до "Либідської" був замовлений за кордоном прохідний щит. Однак внаслідок аварії під час прокладання тунелю цей щит був втрачений.

"Добудовували вручну. Є питання по якості будівництва та укріплення тунелю. Проводяться експертизи", — розповів депутат міськради.

Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook

Проблеми на ділянці "Либідська" — "Деміївська" почалися вже за лічені місяці після введення станцій в експлуатацію. Через щілини вода потрапляла у тунель, а будівельна організація дала гарантію лише на рік. Протягом 2011 року будівельники усували проблеми з тунелем своїм коштом.

У листопаді минулого року ситуація "різко погіршилася". Протікання води посилилося, і разом з нею у тунель почав потрапляти пісок. Через рух потягів між "проблемними" станціями зупинили.

"Будемо розбиратися, що сприяло прискоренню руйнування тунелю. Чи має до цього відношення будівництво багатоповерхівки в кількох десятках метрів біля місця аварії? Готуємо звернення про зупинку всіх будівельних робіт біля аварійної ділянки", — запевнив Козак.

Сам тунель нині знеструмлений та тимчасово посилений риштуванням усередині на ділянці 72 метри, колії демонтовані. У грудні в тунелі встановили маячки, які мали свідчити про продовження руйнування. За цей час вони пошкоджені не були.

Депутат Київради пояснив, що укріплення поверхні місця аварії потрібне для роботи важкої техніки. Фахівці планують вирити котлован глибиною 5,2-8,2 метра та провести експертизи стану ґрунтів. Також планується заміна бетонного тунелю на ділянці 27 метрів і додаткове його посилення шляхом хімічного укріплення ґрунтів ззовні та металічного каркаса всередині.

Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook Фото: Тарас Козак / Facebook

"Строки відновлення експлуатації наразі називаються початок червня. Кошторис ремонтних робіт поки невідомий, буде ухвалюватися після закінчення експертиз та узгодження проєкту. Поки відкрите питання, чиїм коштом буде проведено ремонт", — розповів Козак.

Нагадаємо, керівник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський заявив, що проїзд в метро має коштувати понад 30 гривень.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник попереджав, що проблеми виявили й на інших станціях київського метро. Їх також доведеться тимчасово перекривати.