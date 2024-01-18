"Понад 30 гривень": у "Київському метрополітені" висловилися про підвищення тарифів

За словами начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського, на сьогодні в тарифи метрополітену не закладено коштів на розвиток інфраструктури.

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З огляду на зростання витрат Київського метрополітену на електроенергію, проїзд у столичній підземці має коштувати понад 30 гривень, однак під час війни тарифи підвищуватися не будуть. Про це сказав начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю виданню LB.ua 18 січня.

Брагінський зазначив, що востаннє вартість проїзду піднімали 2018 року. Він підкреслив, що на сьогодні у тарифи метрополітену не закладено коштів на розвиток інфраструктури — вони передбачають тільки утримання того, що вже є.

За словами Брагінського, підвищення тарифів відбулося через збільшення витрат на електроенергію. Він також зазначив, що вартість проїзду — це не компетенція "Київського метрополітену". Підприємство не підвищує тарифи, а лише надає до Департаменту економіки дані про собівартість перевезення пасажирів та економічно обґрунтований тариф.

"Я вже наводив приклад, що у 2018 у нас були витрати на електроенергію 466 млн, хоча ми перше комунальне підприємство, яке працює напряму з енергоринком, купує електроенергію за державним тарифом, тобто за мінімальними цінами, без посередників. У 2024 році ми маємо сплатити 1,6 млрд. Тому обґрунтований тариф сьогодні — понад 30 гривень", — сказав Брагінський.

Як зазначає начальник "Київського метрополітену", мер Києва Віталій Кличко заявив, що під час війни тариф не підвищуватимуть. За його словами, транспортні підприємства продовжать фінансувати з бюджету міста.

Нагадаємо, 3 січня Віктор Брагінскіс заявив, що міст метро в столиці, яким проходить "червона гілка" громадського транспорту, перебуває в задовільному стані і продовжить роботу.

Раніше, 19 грудня у пресслужбі Київської міської державної адміністрації повідомили, що киянам почали повертати гроші, витрачені на додаткові поїздки міським транспортом через закриття станцій метро.