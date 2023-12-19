Закриття метро в Києві: містянам компенсували понад 110 тисяч гривень, — КМДА

Киянам компенсують пересадки на наземний транспорт та додаткові поїздки на метро. Гроші почали повертати з 18 грудня.

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Киянам почали повертати гроші, витрачені на додаткові поїздки міським транспортом через закриття станцій метро. Деталями 19 грудня поділилась пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"За першу добу пасажирам, які вимушені здійснювати пересадки на станцію метро "Либідська", повернуто майже 18,5 тисяч поїздок", — розповіли в адміністрації.

Киянам компенсували 9 729 поїздок наземним транспортом та 8 624 додаткових поїздок в метро на "синій" гілці.

"Загальна сума компенсації за першу добу склала понад 110 тисяч гривень", — проінформувала пресслужба.

У КМДА додали, що система компенсації запрацювала 18 грудня. Киянам, змушеним робити пересадки через ремонт ділянки між станціями "Деміївська" та "Либідська", повертають витрачені на додаткові поїздки кошти.

Схема метро у Києві Фото: Київський метрополітен

Нагадаємо, директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор пояснював, що компенсації повертають автоматично — впродовж дня, коли людина зробила пересадку.

17 грудня кияни помітили, що в районі станції "Деміївська" почали просідати торгові павільйони. У соцмережах повідомили, що ситуація погіршується.

18 грудня заступник начальника КП "Київський метрополітен" Дмитро Пінчук попередив, що в Києві можуть закрити на ремонт ще одну ділянку метро.