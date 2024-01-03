Громадський транспорт у Києві: чи можуть тимчасово закрити міст Метро на ремонт

За словами начальника КП "Київський Метрополітен" Віктора Брагінського, немає жодних ознак того, що споруда є аварійною. Транспорт продовжить пересуватися згідно з графіком.

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Останні тижні тема столичної підземки часто спливала в інформаційному просторі. Одним із головних запитань є стан мосту Метро. Начальник комунального підприємства "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю "РБК-Україна" відповів, чи дійсно його можуть закрити.

За його словами, міст Метро в столиці, яким проходить "червона гілка" громадського транспорту, перебуває наразі в задовільному стані і продовжить роботу. Відповідно, закривати його не будуть.

"Закріплені за КП "Київський метрополітен" конструктивні елементи естакади метропроїзду моста-метро через річку Дніпро перебувають у задовільному технічному та працездатному стані", — заявив Віктор Брагінський.

Окремо начальник КП "Київський Метрополітен" додав, що рух транспорту здійснюється згідно зі встановленим графіком, а найголовніше — безпеку перевезення пасажирів і поїздів забезпечено.

Закриття мосту Метро: деталі

19 грудня голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності Андрій Вітренко заявив, що "червону гілку" метрополітену може бути частково перекрито, і пов'язано це з нібито аварійним станом мосту Метро. Така ситуація фіксується останні кілька років, однак гроші в бюджет для ремонту заклали лише зараз.

"Якщо експертиза покаже, що міст Метро потрібно буде закривати, зараз виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, на створення відповідних пошукових робіт і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який з'єднує два береги", — ідеться в повідомленні.

Через кілька годин після цього в КМДА спростували сценарій, за якого "червону гілку" частково буде перекрито. За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, роботи з посилення опор мосту не вплинуть на функціонування "червоної" гілки столичного метрополітену.

Нагадаємо, 27 грудня повідомлялося, що в Києві можуть частково перекрити ще дві станції метро через те, що тунель просідає. За словами заступника голови київської адміністрації Миколи Поворозника, влада вже почала підготовку до ремонтних робіт і великих проблем виникнути не повинно.