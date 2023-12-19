Міст Метро в Києві можуть закрити: чи працюватиме "червона гілка" метрополітену (відео)

Як розповів голова бюджетної комісії Київської міськради Андрій Вітренко, міст, що з'єднує два береги, доведеться закрити, якщо буде підтверджено його аварійний стан.

Related video

У Києві "червону гілку" метро може бути частково закрито через аварійний стан мосту Метро. Про це заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку й інвестиційної діяльності Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, міст Метро перебуває в аварійному стані вже щонайменше два роки. Однак бюджет на проведення капітального ремонту було закладено тільки цього року.

"Якщо експертиза покаже, що міст Метро потрібно буде закривати, зараз виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації на створення відповідних пошукових робіт, і якщо буде підтверджено, що він є аварійно небезпечним, то, на жаль, буде вимога закрити цей міст, який з'єднує два береги", — сказав Вітренко.

Чи вплине закриття мосту на роботу метро в Києві

Він також зазначив, що такий сценарій матиме "апокаліптичні" наслідки для Києва, де й так не вистачає мостів для транспортного сполучення.

Важливо

"У зв'язку з фізичним зносом": у Києві можуть закрити ще одну ділянку метро

"Це стратегічні об'єкти для пересування не тільки громадян. У нас у країні воєнний стан, який пов'язаний із певними обмеженнями та необхідністю ресурсного забезпечення діяльності Сил оборони. Тому це страшна подія, яка може статися в будь-який момент", — додав Вітренко.

Раніше глава "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що, попри важливість ремонту на мосту, на метрополітен це ніяк не вплине.

"Міст Метро, дійсно, перебуває в дуже важкому, як-то кажуть, "втомленому" стані. Він потребує капітального ремонту. Але нічого критичного з боку метрополітену там не відбувається", — заявляв Брагінський.

Дивитися з 1:01

Нагадаємо, 8 грудня в Київській міській військовій адміністрації повідомили, що рух потягів у київському метро між станціями "Теремки" й "Деміївська" було тимчасово зупинено з міркувань безпеки. Громадська організація "Пасажири Києва" вказала на розгерметизацію тунелю, яка сталася, і протікання води по колії.

14 грудня директор "Київського метрополітену" Віктор Брагінський заявив, що деякі станції столичного метро потребують особливої уваги. Він зазначив, що ділянка від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна" має свої специфічні особливості.