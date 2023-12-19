Мост Метро в Киеве могут закрыть: будет ли работать "красная ветка" метрополитена (видео)

Как рассказал глава бюджетной комиссии Киевского горсовета Андрей Витренко, мост, соединяющий два берега, придется закрыть, если будет подтверждено его аварийное состояние.

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В Киеве "красная ветка" метро может быть частично закрыта из-за аварийного состояния моста Метро. Об этом заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко в эфире национального телемарафона.

По его словам, мост Метро находится в аварийном состоянии уже как минимум два года. Однако бюджет на проведение капитального ремонта был заложен только в этом году.

"Если экспертиза покажет, что мост Метро нужно будет закрывать, сейчас выделены средства на разработку проектно-сметной документации, на создание соответствующих поисковых работ и если будет подтверждено, что он является аварийно опасным, то, к сожалению, будет требование закрыть этот мост, который соединяет два берега", — сказал Витренко.

Повлияет ли закрытие моста на работу метро в Киеве

Он также отметил, что такой сценарий будет иметь "апокалиптические" последствия для Киева, где и так не хватает мостов для транспортного сообщения.

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"В связи с физическим износом": в Киеве могут закрыть еще один участок метро

"Это стратегические объекты для передвижения не только граждан. У нас в стране военное положение, которое связано с определенными ограничениями и необходимостью ресурсного обеспечения деятельности Сил обороны. Поэтому это страшное событие, которое может произойти в любой момент", — добавил Витренко.

При этом ранее глава "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что, несмотря на важность ремонта на мосту, на метрополитен это никак не повлияет.

"Мост Метро, действительно, находится в очень тяжелом, как говорится, "уставшем" состоянии. Он нуждается в капитальном ремонте. Но ничего критического со стороны метрополитена там не происходит", — заявлял Брагинский.

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Напомним, 8 декабря в Киевской городской военной администрации сообщили, что движение поездов в киевском метро между станциями "Теремки" и "Демеевская" было временно остановлено из соображений безопасности. Общественная организация "Пассажиры Киева" указала на случившуюся разгерметизацию тоннеля и протекание воды по пути.

14 декабря директор "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский заявил, что некоторые станции столичного метро требуют особого внимания. Он отметил, что участок от станции "Тараса Шевченко" до станции "Почайна" имеет свои специфические особенности.