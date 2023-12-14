Потребують уваги: керівництво метро Києва розповіло, чи можуть виникнути НП на інших станціях

У комунальному підприємстві спростували інформацію соцмереж про підтоплення станції "Олімпійська" та зазначили, що ремонтні роботи на об'єктах метрополітену — "нормальна ситуація".

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Деякі станції столичного метро "потребують особливої уваги". Про це повідомив директор КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Є ділянки, які потребують особливої уваги. Є відрізок від станції "Тараса Шевченка" до станції "Почайна". Це експериментальний тунель, який побудований ще в 80-х роках. Він має певні особливості", — сказав Віктор Брагінський.

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Він зазначив, що цей тунель змінює габарити, зокрема стає дещо еліпсоїдної форми. Проте для пасажирів жодної небезпеки немає. Зі слів Брагінського, влітку наступного року планували налагодити наземне сполучення та перекрити цей відрізок для ремонтних робіт.

"Ремонти – нормальна ситуація, їх проводять в усіх країнах, де є метро", — наголосив він.

Крім цього, ділянка метро від станції "Славутич" до "Червоного Хутора" розміщена у водонасичених ґрунтах. Періодично там проводяться гідроізоляційні роботи і ліквідовуються течії. Директор "Київського метрополітену" додав, що там немає таких важких гідрогеологічних умов, які є на перегоні між станціями "Деміївська" та "Теремки".

Нагадаємо, 8 грудня у Києві зупинили рух поїздів між станціями "Теремки" та "Деміївська". Між станціями метро сталася розгерметизація тунелю, в результаті чого вода пішла на колії.

9 грудня перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що в київському метро тимчасово зміниться організація дорожнього руху на Либідській площі.

11 грудня директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації (КМДА) Руслан Кандибор заявив, що в Києві впровадять човниковий рух "синьою" лінією метро. Зокрема, це відбудеться в тестовому режимі на ділянці, де проводяться ремонтні роботи.