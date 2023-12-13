Проїзд між "Теремками" та "Либідською": у Києві можуть ввести єдиний квиток (відео)

Через закриття метро пасажири змушені витрачати більше на дорогу, роблячи пересадки. Влада розглядає два варіанти, як можна це вирішити.

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У Києві закрили шість станцій, і дістатись на метро від "Либідської" до "Теремків" тепер неможливо. Через це столична влада розглядає різні варіанти оплати проїзду. Деталями у коментарі "РБК-Україна" поділився депутат і голова фракції "Удар" у Київраді Дмитро Білоцерковець.

"Я вважаю це найголовнішім питанням. Тому що це стосується насамперед комфорту та справедливості стосовно людей. Воно вже на фініші. Зараз вирішується — чи буде це єдиний квиток або ж автобус буде просто безплатно їздити від станції метро "Либідська" і до "Теремків", — розповів він.

Депутат пояснив, що ситуація була критичною, тому це не організували одразу.

"Тому для уникнення загибелі людей, як це відбувалося у 2010 році, і вирішили закрити можливість проїзду", — підкреслив Білоцерковець.

Він зазначив, що між "Теремками" та "Деміївською" вже організували човниковий рух.

"І буквально там сьогодні-завтра буде розв’язане питання стосовно того, щоб люди не сплачували двічі, тричі, а від станції метро "Либідська" до "Теремків" добирались по тому ж самому тарифу, як вони заходять до метро", — завірив депутат.

З його слів, місто має технічну можливість запровадити єдиний квиток.

"Зараз вирішують хто саме буде отримувати відповідну пільгу: чи метрополітен, чи "Київпастранс", — додав Білоцерковець.

Коментар Дмитра Білоцерковця (про єдиний квиток — з 15:08)

Нагадаємо, човниковий рух у Києві обіцяли запустити з 13 грудня. У КМДА пояснювали, що розглядають варіант запусту двох поїздів — з інтервалом від 15 до 30 хвилин.

13 грудня в Офісі генпрокуратури показали, як нині виглядають підтоплені тунелі столичного метрополітену.