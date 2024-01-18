"Более 30 гривен": в "Киевском метрополитене" высказались о повышении тарифов

По словам начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского, на сегодняшний день в тарифы метрополитена не заложены средства на развитие инфраструктуры.

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Учитывая рост расходов Киевского метрополитена на электроэнергию, проезд в столичной подземке должен стоить более 30 гривен, однако во время войны тарифы повышаться не будут. Об этом сказал начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью изданию LB.ua 18 января.

Брагинский отметил, что в последний раз стоимость проезда поднималась в 2018 году. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в тарифы метрополитена не заложены средства на развитие инфраструктуры – они предусматривают только содержание того, что уже есть.

По словам Брагинского, повышение тарифов произошло из-за увеличения расходов на электроэнергию. Он также отметил, что стоимость проезда — это не компетенция "Киевского метрополитена". Предприятие не повышает тарифы, а лишь предоставляет в Департамент экономики данные о себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованном тарифе.

"Я уже приводил пример, что в 2018 у нас были затраты на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня — более 30 гривен", — сказал Брагинский.

Как отмечает начальник "Киевского метрополитена", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время войны тариф не будут повышать. По его словам, транспортные предприятия продолжат финансировать из бюджета города.

Напомним, 3 января Виктор Брагинскис заявил, что мост метро в столице, по которому проходит "красная ветка" общественного транспорта, находится в удовлетворительном состоянии и продолжит работу.

Ранее, 19 декабря в пресс-службе Киевской городской государственной администрации сообщили, что киевлянам начали возвращать деньги, потраченные на дополнительные поездки городским транспортом из-за закрытия станций метро.