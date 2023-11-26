В метро Киева мужчина проводил людей через турникеты за деньги: как его наказал суд

Чтобы проводить своих "клиентов" через автоматический контрольный пункт, мужчина использовал свою карту и брал за услуги по 8 грн с человека. Суд расценил это правонарушение как мелкое хулиганство.

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Житель украинской столицы совершил в метро мелкое хулиганство. Он проводил пассажиров подземки через автоматический контрольный пункт по своей бесконтактной карте, за что брал со своих "клиентов" по 8 грн за проезд. Об этом 26 ноября сообщили журналисты киевского издания "Информатор".

По информации авторов публикации, случай был рассмотрен на заседании Святошинского районного суда в Киеве, однако сам правонарушитель на заседание не явился, при этом причины своей неявки мужчина не указал. Несмотря на это дело было рассмотрено и без него.

Между тем в постановлении столичного суда сказано, что 5 октября текущего года на станции метро "Академгородок" мужчина проводил граждан через пункт контроля по своей карте, за что просил за услугу по 8 грн с каждого.

В суде заявили, что учитывая все собранные доказательства есть все основания, чтобы привлечь мужчину к административной ответственности, которая предусмотрена статьей 173 КУоАП. Между тем согласно постановлению суда, мужчину освободили от ответственности, ограничившись устным замечанием.

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