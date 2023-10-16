Рекордное наказание: жителя США оштрафовали на $1,4 млн за превышение скорости

Мужчина позвонил в суд, думая, что это опечатка, но ему сказали, что он должен либо заплатить неустойку, либо явиться в суд в декабре.

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В США мужчина из штата Джорджия был потрясен, получив штраф за превышение скорости на сумму 1,4 млн долларов. Об этом пишет Miami Herald.

Коннор Като рассказал, что получил штраф в Саванне после того, как в сентябре его остановили за превышение скорости на 90 миль/ч (145 км/ч) в зоне 55 миль/ч (89 км/ч).

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Американец позвонил в суд, думая, что это опечатка, но ему сказали, что он должен либо заплатить неустойку, либо явиться в суд в декабре. Власти Саванны утверждают, что каждый, кто будет пойман за превышение скорости более чем на 35 миль в час (56 км/ч), должен явиться в суд, где судья определит реальный размер наказания.

По словам Джошуа Пикока, представителя городских властей, цифра, которую получил Като, отражает "условное обозначение", которое было автоматически сгенерировано программным обеспечением для электронного цитирования, используемым местным судом регистраторов. Фактический размер штрафа не может превышать 1000 долларов в дополнение к расходам, предусмотренным штатом.

"Мы не выставляем этот штраф как угрозу, чтобы напугать кого-либо, даже если этот человек услышал другое от кого-то из нашей организации", — сказал Пикок.

Мужчина добавил, что суд "в настоящее время работает над корректировкой формулировок, чтобы избежать путаницы".

Ранее Фокус сообщал, что пенсионер в знак протеста решил продать выбоину на дороге. Мужчина не получил ни одной заявки, но утверждает, что в какой-то момент за предложением наблюдали 500 человек. Он давно призывает окружной совет принять меры в связи с плохими дорогами.

Также стало известно, что на женщину, которую сбили на скорости, повторно наехал полицейский. Офицеры полиции заявили, что неясно, была ли Киана Браун уже мертва к моменту второго удара. Они утверждали, что пострадавшая все еще лежала на дороге в темноте, когда ее сбил полицейский.