Рекордне покарання: жителя США оштрафували на $1,4 млн за перевищення швидкості

Чоловік зателефонував до суду, думаючи, що це помилка, але йому сказали, що він має або заплатити штраф, або з'явитися до суду в грудні.

Related video

У США чоловік зі штату Джорджія був приголомшений, отримавши штраф за перевищення швидкості на суму 1,4 млн доларів. Про це пише Miami Herald.

Коннор Като розповів, що отримав штраф у Савані після того, як у вересні його зупинили за перевищення швидкості на 90 миль/год (145 км/год) у зоні 55 миль/год (89 км/год).

Важливо

Виграв усі справи у своїй кар'єрі: у Кенії заарештували адвоката, який 3 роки працював у суді

Американець зателефонував до суду, думаючи, що це помилка, але йому сказали, що він має або заплатити штраф, або з'явитися до суду в грудні. Влада Савани стверджує, що кожен, кого спіймають за перевищення швидкості більш ніж на 35 миль на годину (56 км/год), має з'явитися до суду, де суддя визначить реальний розмір покарання.

За словами Джошуа Пікока, представника міської влади, цифра, яку отримав Като, відображає "умовне позначення", що було автоматично згенероване програмним забезпеченням для електронного цитування, використовуваним місцевим судом реєстраторів. Фактичний розмір штрафу не може перевищувати 1000 доларів на додаток до витрат, передбачених штатом.

"Ми не виставляємо цей штраф як загрозу, щоб налякати будь-кого, навіть якщо ця людина почула інше від когось із нашої організації", — сказав Пікок.

Чоловік додав, що суд "наразі працює над коригуванням формулювань, щоб уникнути плутанини".

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонер на знак протесту вирішив продати вибоїну на дорозі. Чоловік не отримав жодної заявки, але стверджує, що в якийсь момент за пропозицією спостерігали 500 осіб. Він давно закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами.

Також стало відомо, що на жінку, яку збили на швидкості, повторно наїхав поліцейський. Офіцери поліції заявили, що незрозуміло, чи була Кіана Браун уже мертва до моменту другого удару. Вони стверджували, що постраждала все ще лежала на дорозі в темряві, коли її збив поліцейський.