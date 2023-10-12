Поспішав на виклик: на жінку, яку збили на швидкості, повторно наїхав поліцейський (відео)

Офіцери поліції заявили, що незрозуміло, чи була Кіана Браун уже мертва до моменту другого удару. Вони стверджували, що постраждала все ще лежала на дорозі в темряві, коли її збив поліцейський.

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У США жінку, яку збив на швидкості водій, що втік із місця ДТП, за кілька хвилин збив ще раз поліцейський, який приїхав на виклик. Про це пише New York Post.

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38-річну Кіану Браун було оголошено мертвою на місці події на перехресті в штаті Луїзіана. Офіцери заявили, що неясно, чи була американка вже мертва до моменту другого удару, стверджуючи, що вона все ще лежала на дорозі в темряві, коли на неї наїхав поліцейський. Однак подруга жінки, який став свідком події, розповів WAFB, що в момент другого удару Браун підбирала з дороги свій одяг.

"Коли поліцейський сбив її, то тіло підкинуло в повітря, вона приземлилася на землю, але потім він знову наїхав на неї. Наче переїхав її заднім ходом", — стверджує подруга, на ім'я Лоррейн.

Люди, що стояли поруч, були шоковані Фото: WBRZ

На записах із камер спостереження, отриманих місцевим новинним каналом WBRZ, видно, як сірий седан зніс Браун, коли вона йшла в магазин. Водій автомобіля продовжив їхати, не думаючи зупинятися.

Поруч із дорогою зібралися перехожі. Постраждалу жінку не видно в кадрі, але після того, як вулицею проїхала поліцейська машина з мигалками, видно, що люди, які стояли поруч, шоковані. Один чоловік підняв руки догори, а жінка відвернулася від дороги та закинула руки за голову. Інцидент стався приблизно через 10 хвилин після першої аварії.

Поліцейське управління Батон-Руж наразі проводить розслідування аварії та дій офіцера. Поліція також розшукує водія сірого або сріблястого седана з тонованим склом, який першим збив Браун. Вони зазначили, що в автомобіля, найімовірніше, пошкоджено передню решітку, капот і задні двері з боку водія.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.