"Справжній гонщик": камера зафіксувала собаку за кермом автомобіля, що рухається (фото)

Власник стверджував, що доброзичливий коричневий мисливський собака перестрибнув через сидіння на його коліна в найневідповідніший момент. Його знайшли й оштрафували.

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Словацькі поліцейські були здивовані після того, як камера зафіксувала собаку за кермом автомобіля, що рухався. Власника машини було оштрафовано. Про це повідомили правоохоронні органи Словаччини у Facebook.

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Наші чотириногі друзі здатні навчитися багато чому, але складання іспиту з водіння не входить до цього числа. Пускати за кермо тварин заборонено і цей закон рідко застосовується на практиці. Однак у тихому селі Штеруси, розташованому на північний схід від столиці Братислави, камера контролю швидкості зафіксувала тварину в машині на дорозі.

Побачивши знімок хлопця з твариною за кермом автомобіля, який перевищив швидкість, поліцейські "втратили дар мови". Зрештою, не знаючи, що робити з усією цією ситуацією, правоохоронці вирішили поставитися до неї з розумінням, опублікувавши кумедну заяву у Facebook.

"Містер Пес, ви перевищуєте швидкість у селі. Ваші водійські посвідчення...", — написали співробітники поліції.

Власника автомобіля знайшли й оштрафували. Фото: Facebook

Після швидкого пошуку співробітники правоохоронних органів знайшли власника тварини й оштрафували його. Однак у нього знайшлося цікаве пояснення тому, як його улюбленець опинився за кермом на швидкості 84 миль на годину. Чоловік стверджував, що доброзичливий коричневий мисливський собака перестрибнув через сидіння на його коліна в найневідповідніший момент. Однак, попри те, що деяким такий варіант розвитку подій здасться кумедним, в кінцевому підсумку все виявилося не так, оскільки, судячи з кадрів, у момент, що передував знімку, не було ніяких різких рухів.

Допис набрав понад 7,1 тисячі реакцій і люди з усього світу підтримали собаку. Багато хто жартував, що їхні домашні тварини зазвичай не забувають документи, а дехто поміркував про їхні водійські таланти.

"Насправді, мисливські собаки — дуже хороші водії, кращі, ніж багато людей, яких я знаю. Можливо він справжній гонщик", — написав один із користувачів соцмережі.

Раніше Фокус повідомляв, що "примарний" велосипед без водія проїхав прямо по вулиці. У минулому в районі цього міста бували незрозумілі випадки. Місцеві жителі часто розповідали, що люди "схожі на привидів" з'являлися у дверних отворах і незабаром зникали.

Також стало відомо, що британка з дочкою побачила "автомобіль-привид", що зникає. Жінка вже не вперше потрапляє в незрозумілу ситуацію. Обидва випадки розслідує професор Роб Ганді, який збирав історії про привидів на дорогах протягом майже 10 років.