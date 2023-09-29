Нічний напад: чоловік на викраденому екскаваторі зруйнував будівлю XVIII століття (фото)
Невідомий кілька разів протаранив будівлю, в якій знаходився один із місцевих барів. Столи та стільці були розчавлені колесами. Атака тривала близько хвилини.
У Великій Британії чоловік на викраденому екскаваторі вночі зруйнував паб Mucky Duck. Збиток оцінюють у 200 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.Важливо
На кадрах із камер відеоспостереження видно, як у ніч на середу (27 вересня) хтось зруйнував бар Mucky Duck у графстві Ноттінгемшир. Невідомий на викраденому екскаваторі кілька разів врізався в будівлю XVIII століття.
Будівля належала до II класу. Збитки оцінюють у 200 000 фунтів стерлінгів.
Телескопічна машина Manitou пронеслася садом корчми Mucky Duck у Ноттінгемширі, а потім врізається в будівлю. Потім екскаватор кілька разів ударив по цегляній кладці та вікнах готелю XVIII століття. Столи та стільці були розчавлені колесами. Атака тривала близько хвилини.
Власник компанії Стів Болланд розповів, що в момент нападу йому зателефонував сусід.
"Це було просто жахливо. Ця будівля належить до другого класу, і кожне вікно в ній зазнало нападу. Оскільки вона побудована з цегли, цегла просто розсипалася. Я поняття не маю, хто це був. Я довго думав, але так і не зміг зрозуміти кому це було потрібно", — заявив Стів.
У соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що паб буде змушений закритися на час проведення поліцейського розслідування.
За словами правоохоронців, винні не намагалися проникнути в будівлю, а після заподіяння шкоди втекли пішки, покинувши автомобіль. Наразі поліція Ноттінгемшира вивчає записи камер відеоспостереження і проводить розслідування на місці.
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