Залишився лише пень: вандал із бензопилою зрізав всесвітньо відомий туристичний об'єкт (фото)

Дерево Sycamore Gap обожнювали туристи з усього світу, його показували в голлівудському фільмі "Робін Гуд — принц злодіїв", а також у численних телепередачах.

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У Великій Британії улюблену туристами пам'ятку, яку знімали в голлівудських фільмах і численних британських телесеріалах, було "зруйновано". Було розпочато поліцейське розслідування. Про це пише Daily Star.

Багато людей називали цей випадок "справжньою трагедією" в соцмережах. Вандал із бензопилою скоїв напад на одну з туристичних визначних пам'яток Великої Британії.

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Шанувальники дерева Sycamore Gap у Нортумберленді прокинулися сьогодні вранці в сум'ятті, виявивши, що на місці "легендарної" рослини залишився лише пень. У відповідь на разючий і безрозсудний акт вандалізму поліція оточила околиці на кордоні Англії та Шотландії, з'ясовуючи, чи не було скоєно кримінальний злочин.

Громадськість не приховує свого обурення з приводу руйнування пам'ятки, що була показана в голлівудському фільмі "Робін Гуд — принц злодіїв", а також у численних телепередачах і на знімках, зроблених туристами з усього світу. Стан поваленого стовбура свідчить про те, що його було зрубано, а не просто впав від сильного пориву вітру.

"Наразі за підтримки партнерів ведеться розслідування, спрямоване на встановлення причетних осіб", — написали співробітники поліція Нортумбрії в X (Twitter).

Багато людей називали цей випадок "справжньою трагедією" в соцмережах Фото: SWNS

Одна з жінок, яка відвідала місце в день події, опублікувала у Facebook фотографію поваленого дерева.

"Жахливий момент для всіх, хто гуляє по стіні Адріана, дерево Sycamore Gap впало! Не буря, а абсолютний дурень звалив його" — підписала вона знімок.

Багато людей поспіши висловити свій жаль. Представники ресторану Crown Inn в Humshaugh, розташованого недалеко від місця, де стояло дерево, написали, що зовсім випадково дізналися про цю шокуючу новину.

"Дерева Sycamore Gap більше немає, якийсь безмозкий ідіот, схоже, зрубав його вночі, що тільки не спадає на думку людям", — свідчить їхня заява.

Згадав про пам'ятку і британський письменник Л.Дж. Росс.

"Щороку до нас приїжджають тисячі людей, які з нетерпінням чекають можливості побачити знамените дерево, дуже сумний день. Жахливо сумно чути про загибель цього легендарного, красивого дерева, яке послужило натхненням для моєї другої книги. Я не знаю, чому воно було зрубано, нині існує безліч припущень, але я можу тільки сподіватися, що на те була дуже вагома причина", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.