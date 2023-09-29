Ночное нападение: мужчина на угнанном экскаваторе разрушил здание XVIII века (фото)

Неизвестный несколько раз протаранил здание, в котором находился один из местных баров. Столы и стулья были раздавлены колесами. Атака продолжалась около минуты.

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В Великобритании мужчина на угнанном экскаваторе ночью разрушил паб Mucky Duck. Убыток оценивается в 200 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в ночь на среду (27 сентября) кто-то разрушил бар Mucky Duck в графстве Ноттингемшир. Неизвестный на угнанном экскаваторе несколько раз врезался в здание XVIII века.

Здание относилось ко II классу. Ущерб оценивается в 200 000 фунтов стерлингов.

Телескопическая машина Manitou пронеслась по саду трактира Mucky Duck в Ноттингемшире, а затем врезается в здание. Затем экскаватор несколько раз ударил по кирпичной кладке и окнам гостиницы XVIII века. Столы и стулья были раздавлены колесами. Атака продолжалась около минуты.

Экскаватор несколько раз ударил по кирпичной кладке и окнам гостиницы XVIII века Фото: SWNS

Владелец компании Стив Болланд рассказал, что в момент нападения ему позвонил сосед.

"Это было просто ужасно. Это здание относится ко второму классу, и каждое окно в нем подверглось нападению. Поскольку оно построено из кирпича, кирпич просто рассыпался. Я понятия не имею, кто это был. Я ломал голову, но так и не смог понять кому это было нужно", — заявил Стив.

В социальных сетях появилось сообщение о том, что паб будет вынужден закрыться на время проведения полицейского расследования.

Паб будет вынужден закрыться на время проведения полицейского расследования Фото: SWNS

По словам правоохранителей, виновные не пытались проникнуть в здание, а после нанесения ущерба скрылись пешком, покинув автомобиль. В настоящее время полиция Ноттингемшира изучает записи камер видеонаблюдения и проводит расследование на месте.

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