Разрушили надежды: раскрыта тайна "метеоритного" кратера на пляже в Ирландии (видео)

Таинственная дыра на пляже, вызвавшая переполох в соцсетях, была принята за кратер метеорита. Однако недавно появилось видео, которое помогло разобраться в ситуации.

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В Ирландии след "космического метеорита", о котором сообщалось на пляже Портмарнок, оказался ямой, вырытой небольшой группой людей во время солнечной погоды в выходные дни. Об этом пишет Irish Independet.

Таинственная дыра на пляже, вызвавшая переполох в соцсетях, была принята за кратер метеорита.

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Впервые о необычной находке сообщило Virgin Media News в Х (Twitter).

"Это огромный таинственный кратер, который выглядит как нечто из ряда вон выходящее, но так ли это? Отверстие вскоре привлекло внимание прохожих, многие из которых надеются, что то, что они наблюдают, — это космическое событие, которое бывает раз в жизни", — написал их корреспондент.

Позже Virgin Media взяли интервью у местного астрофизика Дэйва Кеннеди, который был "уверен", что камень внутри дыры — это астероид, "прилетевший сверху".

"Как вы можете видеть, на этой стороне есть след от ожога, так что это было под тем углом, под которым он упал. Он очень тяжелый. Я не уверен в его составе, но нам обязательно нужно это выяснить. Всего около месяца назад я смотрел документальный фильм НАСА о том, что именно вы видите позади себя, поэтому, когда я посмотрел на это и увидел, насколько оно однородно, я сразу понял, что это место удара", — сказал он.

Яма была выкопана Чарли Уоллесом и Питером МакЭвоем с помощью зеленых пластиковых лопат Фото: Irish Independent

В течение дня Дэйв Кеннеди связывался с экспертами в области астрономии, чтобы узнать, смогут ли они помочь ему разгадать эту тайну. Однако в социальных сетях появилось видео, на котором видно, что "загадочная яма" на пляже была выкопана Чарли Уоллесом и Питером МакЭвоем с помощью зеленых пластиковых лопат.

"Загадка ямы на пляже северного Дублина, по-видимому, раскрыта, что разрушило надежды местного любителя космоса, который надеялся, что это место падения метеорита", — заявила компания Virgin Media.

Кеннеди сказал, что он разочарован тем, что это не место падения метеорита, но отметил, что все еще будет проводить анализ камня, "надеясь, что это не совсем бесплодная находка".

Ранее Фокус сообщал, что в небе над США заметили таинственный полупрозрачный объект. Сотрудники правоохранительных органов все еще пытаются идентифицировать его. Один из офицеров отметил, что не считает, что он прилетел из космоса или из Китая.

Также стало известно, что люди заметили "почти прозрачного инопланетянина". В настоящее время ведущие эксперты страны по НЛО обсуждают подлинность снимка, получившего в соцсетях название "пришелец из Тарихи".