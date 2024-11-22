"Було сумно": під Києвом патрульні приїхали до чоловіка, який хотів випити з ними чаю

41-річний місцевий житель здійснив хибний виклик, через що його можуть притягнути до відповідальності.

У місті Бориспіль Київської області 41-річний чоловік зателефонував на лінію "102" та викликав правоохоронців, бо "дуже хотів випити чаю з поліцейськими". Про це повідомляє патрульна поліція міста.

"Нещодавно ми отримали виклик, який виявився неправдивим. Заявник звернувся на лінію 102 з повідомленням про спробу самогубства. Екіпаж патрульних, не зволікаючи, вирушив за вказаною заявником адресою. Однак, прибувши на місце, з'ясували, що 41-річному чоловіку було сумно і він дуже хотів випити чаю з поліцейськими, тому й здійснив хибний виклик", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попросили бути відповідальними та викликати спеціальні служби тільки за потреби. У патрульній поліції зазначили, що перевіряють кожен виклик і через хибне звернення вони не зможуть встигнути прийти на допомогу тим, хто дійсно цього потребує.

"Нагадуємо вам, стаття 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП передбачає адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу від 850 до 3 400 гривень", — додали в патрульній поліції.

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