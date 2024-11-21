Чоловік інсценував свою смерть і покинув дружину з дітьми: як поліція розкрила цю справу

Поліція одного з округів штату Вісконсин розкрила гучну справу зникнення Раяна Боргвардта. Вони вважають, що чоловік вдав свою смерть і зник, аби втекти від дружини та трьох дітей до своєї коханки.

45-річний Раян Боргвардт з американського штату Вісконсин втік від своєї дружини та трьох дітей до коханки, інсценувавши власну смерть. Пізніше місцева поліція вийшла на слід "покійника", але той відмовився говорити про своє місцерозташування, пише Daily Mail.

Журналісти пишуть, що 11 серпня 2024 року чоловік вийшов на своєму каяку на озеро Грін-Лейк, а потім для інсценування загибелі викинув речі та телефон у воду. Після того він проплив на надувному човні до безпечного місця, проїхав на електровелосипеді понад 80 км, перетнув кордон з Канадою та зник у невідомому напрямку.

Місцева поліція почала розслідування, під час якого виявила, що за кілька днів до "зникнення" чоловік уже перетинав американсько-канадський кордон і спілкувався з узбечкою, яка говорила російською мовою. Після того правоохоронці вийшли на слід "зниклого" Раяна через цю жінку.

Згодом чоловік записав відео для поліцейських, де заявив, що з ним все добре. Американець відверто познущався з поліцейських, і відмовився говорити, де він зараз, та не бажає більше нічого пояснювати.

Представник місцевої поліції Марк Подолл сказав на пресконференції, що наразі Раян може перебувати в Східній Європі, а також тримають контакт з ним із 11 листопада.

"Він ще не вирішив повернутися додому", — сказав Подолл, додавши, що чоловікові загрожує тюрма за перешкоджання діяльності поліції у тому випадку, якщо він планує повернутися додому.

Наразі слідство встановило, що план втечі Боргвардта був ретельно спланованим: спочатку чоловік зустрівся з коханкою у Канаді, а потім отримав новий паспорт і поліс страхування життя на 375 тис. доларів. Після того, він витягнув зі свого ноутбука жорсткий диск і почистив всю історію пошуку. Далі він вдає свою смерть, тікає до Канади з новими документами, залишаючи оригінал паспорта у себе вдома як хибний слід.

Журналісти пишуть, що дружина Раяна Боргвардта та його родичі відмовляються коментувати для ЗМІ ситуацію зі зникненням свого чоловіка. Водночас відомо, що в липні цього року пара відсвяткувала 22 річницю свого шлюбу, і ніяких натяків на проблеми в сім'ї не було.

Нагадаємо, Фокус писав про зникнення зірки серіалу "Пліткарка" у Лос-Анджелесі. Сім'я Шанель Маї Бенкс стверджує, що її чоловік відмовляється співпрацювати з поліцією.

Також ми розповідали про таємниче зникнення чоловіка після того, як він доторкнувся до "примарного" каменя в покинутому місті. Інцидент стався в каталонському місті Ла Муссара, яке місцеві називають "проклятим".