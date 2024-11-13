Зірка серіалу "Пліткарка" таємниче зникла в Лос-Анджелесі

Сім'я Шанель Маї Бенкс стверджує, що її чоловік відмовляється співпрацювати з поліцією.

Шанель Майя Бенкс, акторка серіалів "Пліткарка" і "Блакитна кров", таємниче зникла в Лос-Анджелесі. Її сім'я стверджує, що вона зникла два тижні тому, а її чоловік не співпрацює з поліцією і зриває листівки з оголошеннями про її зникнення. Про це повідомляє Newsweek.

36-річна акторка серіалів "Пліткарка", "Форс-мажори" і "Блакитна кров" востаннє була на зв'язку 30 жовтня, коли вона відправила повідомлення своїй кузині Даніель-Торі Сінгх, яка наразі працює в поліції й очолює збір коштів для її термінового повернення.

Шанель у серіалі "Пліткарка" Фото: Скриншот

Сім'я акторки, включно з її матір'ю Джуді Сінгх і кузиною Даніель, прилетіли в Південну Каліфорнію, щоб допомогти в пошуках після того, як її чоловік нібито сказав їм, що "вона не хоче, щоб її знайшли", і почав знімати оголошення про зникнення.

Шанель жила у квартирі в Плайя-Віста, передмісті Лос-Анджелеса, зі своїм чоловіком протягом року, перш ніж члени її сім'ї раптово перестали отримувати від неї звістки. Після того, як від Шанель не було звісток протягом кількох днів, її близькі швидко занепокоїлися, оскільки актриса часто виходила на зв'язок.

Увійшовши в її квартиру, вони виявили, що речі Бенкс все ще були на місці, включно з її собакою "емоційної підтримки" і машиною. Однак її телефон і ноутбук не було знайдено. Той факт, що собака залишився вдома, був дивним, раніше Шанель завжди брала його з собою.

"Навіть п'ять днів без новин від моєї кузини — це тривожний сигнал. І 48 годин не минає без розмов зі мною, або з її матір'ю", — розповіла Даніель. За її словами, востаннє вона отримувала повідомлення від Шанель 30 жовтня, а бачила її по FaceTime 27 жовтня. Акаунт Бенкс в Instagram, судячи з усього, було деактивовано.

Сінгх розклеювала листівки в районі проживання своєї кузини, але розповіла, що чоловік Шанель відмовляється співпрацювати з сім'єю і поліцією.

"Її чоловік поводиться вкрай підозріло. Він не хоче допомагати поліції Лос-Анджелеса. Він не хоче допомагати мені або її мамі. Він знімає листівки зі стовпів і машин", — зізналися родичі актриси.

Бенкс вийшла заміж за свого чоловіка в листопаді минулого року і завантажила відео того дня на свій основний акаунт TikTok в той час. Востаннє вона була активна в додатку соціальної мережі у вересні.

Кузина акторки, яка також знімалася під псевдонімом Шанель Фаррел, розповіла, що перед зникненням було кілька тривожних подій: у чоловіка акторки були подряпини на руках і розбита губа.

Вони викликали поліцію, ті зробили фото. Також вони запитали в нього, де Шанель, але все, що він продовжує говорити, це: "Вона не хоче, щоб її знайшли, вона сама вийде на зв'язок, коли буде готова".

"Він стверджує, що не знає, де вона перебуває, каже, що не бачив її і не чув про неї з 7 листопада, але ніколи не дзвонив у поліцію, щоб повідомити, що вона пішла", — розповіли родичі дівчини.

Листівка з повідомленням про зникнення Фото: Скриншот

Однак Даніель написала, що поліція не підозрює її чоловіка в "нечесній грі", і повідомила сім'ї, що він "не вчинив жодного злочину, приховуючи інформацію".

"Вони нічого не можуть зробити, поки в них не буде доказів або достатніх підстав для його арешту", — розповіли родичі.

Даніель розповіла ABC7 News, що Шанель останнім часом відходить від акторської кар'єри, щоб зосередитися на письменницькій діяльності.

Сім'я актриси запустила збір грошей, оскільки їм довелося прилетіти з Торонто і вони не хочуть повертатися, поки не дізнаються про Шанель хоч щось.

Слідчі поліцейського управління Лос-Анджелеса підтвердили, що вони працюють над справою, щоб допомогти знайти зниклу актрису.

Нагадаємо, зірка серіалу "Пліткарка", актор Ед Вествік, повідомив наприкінці жовтня, що скоро стане батьком.