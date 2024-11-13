Звезда сериала "Сплетница" таинственно исчезла в Лос-Анджелесе

Семья Шанель Майи Бэнкс утверждает, что ее муж отказывается сотрудничать с полицией.

Шанель Майя Бэнкс, актриса сериалов "Сплетница" и "Голубая кровь", таинственно исчезла в Лос-Анджелесе. Ее семья утверждает, что она пропала две недели назад, а ее муж не сотрудничает с полицией и срывает листовки с объявлениями о ее пропаже. Об этом сообщает Newsweek.

36-летняя актриса сериалов "Сплетница", "Форс-мажоры" и "Голубая кровь" в последний раз была на связи 30 октября, когда она отправила сообщение своей кузине Даниэль-Тори Сингх, которая сейчас работает в полиции и возглавляет сбор средств для ее срочного возвращения.

Шанель в сериале "Сплетница" Фото: Скриншот

Семья актрисы, включая ее мать Джуди Сингх и кузину Даниэль, прилетели в Южную Калифорнию , чтобы помочь в поисках после того, как ее муж якобы сказал им, что "она не хочет, чтобы ее нашли", и начал снимать объявления о пропаже.

Шанель жила в квартире в Плайя-Виста, пригороде Лос-Анджелеса, со своим мужем в течение года, прежде чем члены ее семьи внезапно перестали получать от нее известия. После того, как от Шанель не было вестей в течение нескольких дней, ее близкие быстро забеспокоились, поскольку актриса часто выходила на связь.

Войдя в ее квартиру, они обнаружили, что вещи Бэнкс все еще были на месте, включая ее собаку "эмоциональной поддержки" и машину. Однако ее телефон и ноутбук не были найдены. Тот факт, что собака осталась дома, было странно, ранее Шанель всегда брала ее с собой.

"Даже пять дней без новостей от моего кузины — это тревожный сигнал. И 48 часов не проходит без разговоров со мной, или с ее матерью", — рассказала Даниэль. По ее словам, в последний раз она получала сообщение от Шанель 30 октября, а видела ее по FaceTime 27 октября. Аккаунт Бэнкс в Instagram, судя по всему, был деактивирован.

Сингх расклеивала листовки в районе проживания своей кузины, но рассказала, что муж Шанель отказывается сотрудничать с семьей и полицией.

"Ее муж ведет себя крайне подозрительно. Он не хочет помогать полиции Лос-Анджелеса. Он не хочет помогать мне или ее маме. Он снимает листовки со столбов и машин", — признались родственники актрисы.

Бэнкс вышла замуж за своего мужа в ноябре прошлого года и загрузила видео того дня на свой основной аккаунт TikTok в то время. В последний раз она была активна в приложении социальной сети в сентябре.

Кузина актрисы, которая также снималась под псевдонимом Шанель Фаррел, рассказала, что перед исчезновением было несколько тревожных событий: у мужа актрисы были царапины на руках и разбита губа.

Они вызвали полицию, те сделали фото. Также они спросили у него, где Шанель, но все, что он продолжает говорить, это: "Она не хочет, чтобы ее нашли, она сама выйдет на связь, когда будет готова".

"Он утверждает, что не знает, где она находится, говорит, что не видел ее и не слышал о ней с 7 ноября, но никогда не звонил в полицию, чтобы сообщить, что она ушла", — рассказали родственники девушки.

Листовка с сообщением о пропаже Фото: Скриншот

Однако Даниэль написала, что полиция не подозревает ее мужа в "нечестной игре", и сообщила семье, что он "не совершил никакого преступления, утаивая информацию".

"Они ничего не могут сделать, пока у них не будет доказательств или достаточных оснований для его ареста", — рассказали родственники.

Даниэль рассказала ABC7 News, что Шанель в последнее время отходит от актерской карьеры, чтобы сосредоточиться на писательской деятельности.

Семья актрисы запустила сбор денег, так как им пришлось прилететь из Торонто и они не хотят возвращаться, пока не узнают о Шанель хоть что-то.

Следователи полицейского управления Лос-Анджелеса подтвердили, что они работают над делом, чтобы помочь найти пропавшую актрису.

Напомним, звезда сериала "Сплетница", актер Эд Вествик, сообщил в конце октября, что скоро станет отцом.