Актер сериала "Сплетница" Эд Вествик впервые станет отцом (фото)

Эми Джексон и Эд Вествик поженились в 2024 году. Модель уже воспитывает сына от предыдущих отношений.

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37-летний английский актер Эд Вествик объявил, что его жена Эми Джексон, 32, беременна их первым общим ребенком. Трогательными кадрами исполнитель роли Чака Басса в сериале "Сплетница" поделился в Instagram.

Модель продемонстрировала свой заметно округленный живот в белом платье без бретелек, а ее муж носил белую футболку, заправленную в черные брюки.

Они никак не подписали кадры. А Вествик перепостил карусель в свою историю с несколькими эмодзи-сердечками.

Эми Джексон уже является матерью сына Андреаса, которого она родила в январе 2019 года от экс-жениха Джорджа Панайота.

Эми Джексон и Эд Вествик

О помолвке пары стало известно в начале 2024 года. Эд Вествик сделал предложение избраннице среди заснеженных гор Швейцарии, а она сказала: "Да".

Влюбленные начали встречаться в 2021 году. В августе 2024 пара пошла к алтарю в Италии.

Вествик имеет тесную связь со своим пасынком, о чем Джексон рассказала в интервью India Today ранее.

"Мне кажется, ему было 2 года, когда его познакомили с Эдом. Он был частью его жизни, сколько себя помнит", — говорила жена Эда Вествика.

Вествик и Джексон впервые встретились на гоночной трассе Сильверстоун в 2021 году, где они присутствовали на мероприятии Aston Martin. Актер пригласил возлюбленную на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Хамфри.

Напомним, Эд Вествик и Эми Джексон отгуляли первую церемонию свадьбы в марте 2024 года.

Также Фокус писал о второй церемонии в Италии.