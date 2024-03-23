Звезда "Сплетницы" Эд Вествик официально женился на невесте Эми Джексон (фото)

Эми Джексон с Эдом Вествиком обручились в начале 2024 года. Пара не стала долго тянуть со свадьбой и поженилась через два месяца после помолвки.

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31-летняя британская актриса и модель Эми Джексон показала первые кадры со свадьбы с Эдом Вествиком. Фотографиями она поделилась у себя на странице в инстаграм.

"Пусть празднования начинаются", — написала актриса.

Известно, что пара отгуляла свадьбу еще три дня назад, 21 марта, однако фотографиями пара поделилась только сейчас. Актриса также уточнила, что важное событие произошло в окружении их семьи и очень близких друзей.

На первом снимке Эд и Эми, одетые в белые наряды танцуют романтический танец. Далее на фото можно увидеть красивый стол со свечами, украшенный изысканными цветами. На другом изображении видно, как Эми входит в заведение в сопровождении своего сына Андреаса (от ее бывшего жениха, бизнесмена Джорджа Панайоту). На последнем фото Эми и Эд сладко целуются.

На опубликованных фото также можно увидеть, что для важного события Эми Джексон выбрала белое мини платье с небольшим разрезом на ноге и вшитое стразами. Эд в свою очередь надел однотонный костюм молочного цвета.

Естественно под опубликованными фото поклонники засыпали пару комментариями, среди которых были и звездные друзья пары. Актер Патрик Уилсон выразил свою поддержку серией белых эмодзи-сердец, а британская модель Зара Мартин написала: "Лучшая ночь!!!". Визажист Никки поделилась своим восхищением, написав: "Вау, такая красивая. Простите, что я пропустила это, и люблю вас всех больше всего".

Стоит отметить, что пара познакомилась еще в 2021 году. Уже через год между Эдом и Эми возникли чувства. В январе 2024 года Эд Вествик, звезда "Сплетницы" объявил о помолвке.

Стоит отметить, что это уже вторая женитьба актера. На съемках сериала "Сплетница" Эд познакомился с Джессикой Зор впоследствии пара поженилась, а уже в 2010 брак распался.