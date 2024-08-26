Актер "Сплетницы" Эд Вествик показал кадры сказочной свадьбы (фото)
Эд Вествик и Эми Джексон обручились в начале 2024 года. Невеста воспитывает сына от предыдущих отношений.
37-летний английский актер Эд Вествик отгулял вторую церемонию свадьбы. Снимками звезда сериала "Сплетница" поделился в Instagram.
"Путешествие только началось", — написал жених.
На фото Эд и его возлюбленная Эми Джексон, 32, позировали на фоне праздничных декораций на живописном острове Амалфи.
Исполнитель роли Чака Басса выбрал для важного дня черно-белый костюм. Тем временем его возлюбленная, модель и актриса, предстала в роскошном платье Vivienne Westwood. Ее образ дополнила длинная фата, украшенная кружевом.
О помолвке пары стало известно в начале 2024 года. Эд Вествик сделал предложение избраннице среди заснеженных гор Швейцарии, а она сказала: "Да".
Жена актера сериала "Сплетница" — мама четырехлетнего сына Андреаса Панайоту, которого она воспитывает от экс-партнера Джорджа Панайоту.
Эд и Эми впервые встретились на гоночной трассе Сильверстоун в 2021 году, где они присутствовали на мероприятии Aston Martin. Актер пригласил девушку на двойное свидание за кофе с их собаками, ее пуделем Гербертом и его французским бульдогом Гамфри.
Напомним, Эд Вествик и Эми Джексон отгуляли свадьбу в марте 2024 года.
Также Фокус писал о помолвке Адель и ее бойфренда Пола Рича.