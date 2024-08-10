36-летняя Адель во второй раз выходит замуж (фото)

Звезда сцены тяжело пережила развод с первым мужем Саймоном Конеки. Сейчас она воспитывает сына Анджело и готовится дать любви второй шанс.

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Британская певица Адель официально подтвердила свою помолвку с Ричем Полом во время выступления в Мюнхене. Об этом пишет People.

Артистка сообщила поклонникам, что "выходит замуж" прямо со сцены, сверкнув своим бриллиантовым кольцом и обращаясь к публике на специально построенной открытой арене на 80 000 мест.

Зачитав аудитории табличку с надписью "Ты выйдешь за меня?", Адель ответила: "Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж!"

36-летняя певица и 42-летний спортивный агент Рич Пол, которые встречаются с 2021 года, тайно обручились в прошлом месяце после того, как тот сделал предложение в ее родном Тоттенхэме в северном Лондоне.

Адель и Пол Рич Фото: Getty Images

Несмотря на несколько месяцев слухов о том, что Адель и Рич уже женаты, утверждалось, что на самом деле пара только обручилась.

Адель и Пол Рич Фото: Getty Images

Они впервые обнародовали свои отношения в июле 2021 года, когда сидели вместе во время игры НБА. Обладательница ряда музыкальных премий уже давно носит кольцо с бриллиантом грушевидной формы на безымянном пальце левой руки.

Рича Адель встретила на вечеринке по случаю дня рождения общего друга.

Британская знаменитость нашла в себе силы пережить тяжелый развод с бывшим мужем Саймоном Конеки, которому родила сына Анджело, и побороть алкогольную зависимость. Сейчас все ждут ее свадьбы со спортивным агентом Ричем Полом.

Напомним, Адель говорила, что хочет родить еще одного ребенка.

Также Фокус писал о скандале с выступлением Адель в платье российского бренда.