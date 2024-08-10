36-річна Адель вдруге виходить заміж (фото)

Зірка сцени важко пережила розлучення з першим чоловіком Саймоном Конекі. Наразі вона виховує сина Анджело та готується дати коханню другий шанс.

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Британська співачка Адель офіційно підтвердила свої заручини з Річем Полом під час виступу в Мюнхені. Про це пише People.

Артистка повідомила шанувальникам, що "виходить заміж" прямо зі сцени, блиснувши своєю діамантовою каблучкою та звертаючись до публіки на спеціально побудованій відкритій арені на 80 000 місць.

Зачитавши аудиторії табличку з написом "Ти вийдеш за мене?", Адель відповіла: "Я не можу вийти за тебе заміж, тому що я вже виходжу заміж!"

36-річна співачка і 42-річний спортивний агент Річ Пол, які зустрічаються з 2021 року, таємно заручилися минулого місяця після того, як той зробив пропозицію в її рідному Тоттенхемі в північному Лондоні.

Адель та Пол Річ Фото: Getty Images

Попри кілька місяців чуток про те, що Адель і Річ уже одружені, стверджувалося, що насправді пара тільки що заручилася.

Адель та Пол Річ Фото: Getty Images

Вони вперше оприлюднили свої стосунки в липні 2021 року, коли вони сиділи разом під час гри НБА. Володарка низки музичних премій уже давно носить каблучку з діамантом грушоподібної форми на безіменному пальці лівої руки.

Річа Адель зустріла на вечірці з нагоди дня народження спільного друга.

Британська знаменитість знайшла в собі сили пережити важке розлучення з колишнім чоловіком Саймоном Конекі, якому народила сина Анджело, та побороти алкогольну залежність. Наразі всі чекають на її весілля зі спортивним агентом Річем Полом.

Нагадаємо, Адель говорила, що хоче народити ще одну дитину.

Також Фокус писав про скандал з виступом Адель у сукні російського бренду.