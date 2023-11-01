Певица Адель призналась, что планирует родить второго ребенка

Певица заявила о своем желании во время выступления в Лас-Вегасе во Дворце Цезаря.

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35-летняя певица заметила врача, который принимал у нее роды, в зрительском зале своего специального концерта на Хэллоуин, сообщает издание Daily Mail.

В 2011 году Адель вступила в брак с Саймоном Конекки, владельцем компании по инвестиционному управлению, который был старше её на 13 лет. В начале 2012 года у пары родился сын Анджело, став вторым ребенком для Саймона и первым для Адель.

Исполняя эмоциональную песню, Адель внезапно приостановила свой концерт, увидев знакомое лицо и расплакалась, когда она спустилась в зрительский зал, чтобы обнять врача.

Во время выступления можно было увидеть, как Адель восклицала "замолчи!" между строчками песни, поскольку она не могла поверить в то, что видела.

"Боже мой, Колин! Боже мой! Это мой врач, который рожал моего ребенка! "

"Я не видела вас много лет!" — воскликнула она, приостановив песню и выбежав к публике.

Она сказала: "Я дважды посмотрела, и он здесь. Я отчаянно хочу еще одного ребенка, Колин, черт возьми, так что, возможно, я тебе позвоню. Моему сыну исполнилось 11 лет пару недель назад, и он уже не ребенок, это безумие."

После милых объятий с Колином Адель вернулась на сцену и вспомнила, что, возможно, позвонит ему [Колину] в будущем...

Ранее певица Адель рассказала, что не будет покупать своему сыну Анджело дорогие подарки на его 11-летие, несмотря на свое состояние в 150 миллионов фунтов, и вместо этого будет праздновать неделю.

Напомним, что певица Адель остановила шоу в Лас-Вегасе, узнав о смерти Мэттью Перри.