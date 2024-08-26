Актор "Пліткарки" Ед Вествік показав кадри казкового весілля (фото)

Ед Вествік та Емі Джексон заручилися на початку 2024 року. Наречена виховує сина від попередніх стосунків.

Related video

37-річний англійський актор Ед Вествік відгуляв другу церемонію весілля. Знімками зірка серіалу "Пліткарка" поділився в Instagram.

"Подорож тільки почалася", — написав наречений.

На фото Ед та його кохана Емі Джексон, 32, позували на фоні святкових декорацій на мальовничому острові Амалфі.

Виконавець ролі Чака Басса обрав для важливого дня чорно-білий костюм. Тим часом його кохана постала в розкішній сукні Vivienne Westwood. Її образ доповнила довга фата, оздоблена мереживом.

Ед Вествік та Емі Джексон

Про заручини пари стало відомо на початку 2024 року. Ед Вествік освідчився обраниці серед засніжених гір Швейцарії, а вона сказала: "Так".

Дружина актора серіалу "Пліткарка" — мама чотирирічного сина Андреаса Панайоту, якого вона виховує від експартнера Джорджа Панайоту.

Ед Вествік та Емі Джексон

Ед та Емі уперше зустрілися на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де вони були присутні на заході Aston Martin. Актор запросив дівчину на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

Нагадаємо, Ед Вествік та Емі Джексон відгуляли весілля в березні 2024 року.

Також Фокус писав про заручини Адель та її бойфренда Пола Річа.