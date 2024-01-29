Ед Вествік, зірка "Пліткарки" оголосив про заручини

Ед Вествік заручився зі своєю коханою Емі Джексон. Актор освідчився у Швейцарії.

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Ед Вествік, зірка серіалу "Пліткарка" і його подруга Емі Джексон напевно запам'ятали лижну поїздку до Швейцарії. Пара заручилася під час недавнього відпочинку в Гштааді. Вествік поставив те саме запитання на Peak Walk від Tissot, мальовничому висячому гірському мосту в Альпах. Фото він опублікував у своєму Instagram, пише People.

Своєю щасливою новиною пара поділилася у спільному пості в Instagram у понеділок вранці. "Чорт візьми, так!", — підписала 31-річна Джексон свій пост, а 36-річний Вествік написав у своїй історії в Instagram: "Я зірвав джекпот ххх".

Заручини Еда Вествіка та Емі Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Заручини Еда Вествіка та Емі Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Галерея фотографій зафіксувала пару в цей знаменний момент. Вествік опустився на одне коліно на мосту, що висить на висоті 3000 метрів між оглядовим майданчиком у Ле-Д'ябльєрі та Scex Rouge у Гштааді. І його пропозиція, схоже, стала несподіванкою для Джексон, яка в шоці притиснула руки до рота.

З цієї нагоди пара була одягнена в лижне спорядження. Вона носила повністю білий ансамбль, тоді як він у зелено-коричневому костюмі.

Після того, як Джексон сказала "так", вона і її майбутній чоловік позували для фотографій кількох фотографій.

Заручини Еда Вествіка та Емі Джексон Фото: Instagram Ed Westwick

Емі продемонструвала свою блискучу каблучку з діамантом, хоча й не настільки близько, щоб точно розгледіти, яку саме каблучку купив для своєї коханої Вествік.

Джексон — мама чотирирічного сина Андреаса Панайоту, якого вона ділить зі своїм колишнім партнером Джорджем Панайоту.

Вона і Вествік уперше зустрілися на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де обидва були присутні на заході Aston Martin. Він запросив її на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

"Він знав, як привернути мене до себе від самого початку... кава і собаки", — розповіла Емі Lifestyle Asia в серпні 2023 року.

Фото: Instagram Ed Westwick

Вони оприлюднили свої стосунки в Instagram у червні 2022 року і відтоді діляться милими постами та знімками. У липні того ж року вони дебютували на червоній доріжці Національної кінопремії.

Джексон народилася в Дугласі на острові Мен і почала свою модельну кар'єру у Великій Британії у віці 15 років.

У 2010 році вона увійшла у світ акторської майстерності, коли індійські кінопродюсери запропонували їй головну роль в історичній драмі "Мадрасапаттінам". Відтоді вона побудувала акторську кар'єру в Боллівуді, знявшись майже у 20 фільмах.

Її перша роль у США була в серіалі CW "Супергерл" 2017 року, де вона зіграла Імру Ардін (також відому як Дівчина Сатурна).

Вествік, звичайно ж, прославився своєю роллю Чака Басса в "Пліткарці". Британський актор з'являлася в серіалі з 2007 по 2012 роки.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року про заручини також оголосив Патрік Шварценеггер. Він заручився зі своєю дівчиною Еббі Чемпіон.