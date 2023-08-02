Мішель Єо, Кеті Перрі та Анджеліна Джолі: найдовші зіркові заручини в історії
Багато селебріті відзначили заручини, але не поспішають до вівтаря. Іноді минають роки, перш ніж вони одружуються.
Такі зірки, як Мішель Йео, Кейт Гадсон і Емі Адамс, знають, що поспішати до вівтаря не треба. Так, оскароносна акторка Мішель Йео вийшла заміж за свого коханого тільки через 19 років. А багато хто, як-от Кеті Перрі та Орландо Блум, досі заручені, але не кажуть, коли одружаться. Хто ще не поспішав і не поспішає під вінець, пише People.
Але треба зазначити, що не кожні тривалі заручини закінчуються казковим весіллям або міцним любовним союзом. Між тими, хто зробив це, тими, хто розлучився, і тими, хто все ще чекає на своє ідеальне "я", ви побачите всіх знаменитостей, які відсвяткували своє кохання у свої власні терміни.
Жан Тодт і Мішель Єо
Кульмінацією 19-річних заручин Мішель Єо та її нареченого стала інтимна весільна церемонія в Женеві. Володарка "Оскара" і Жан Тодт нарешті одружилися в липні 2023 року. Але, згідно з повідомленням пари, включеним до їхньої весільної програми (і опублікованим в Instagram колишнім гонщиком "Формули-1" Феліпе Массою), їхня довга історія кохання почалася раптово.
"Ми зустрілися в Шанхаї 4 червня 2004 року. 26 липня 2004 року JT запропонував одружитися з MY, і вона сказала ТАК", — йшлося в програмці, розповідаючи про те, як Єо і колишній генеральний директор Ferrari побралися менш ніж через два місяці після знайомства.
"Сьогодні, після 6992 днів, 27 липня 2023 року, у Женеві, в оточенні люблячої сім'ї та друзів, ми так щасливі разом відсвяткувати цей особливий момент!", — зазначалося в запрошенні на весілля.
Орландо Блум і Кеті Перрі
Орландо Блум і Кеті Перрі зустрічаються з 2016 року, у лютому 2019 року вони заручилися. У серпні 2020 року в них народилася донька Дейзі Дав, але пара ще не одружилася.
Кеті й Орландо мали одружитися в Японії влітку 2020 року, але пандемія COVID-19 відклала їхні плани. "Кеті насправді була дуже схвильована тим, що йде до вівтаря вагітною. Вони обидва були в такому захваті, що всі деталі весілля, нарешті, зійшлися воєдино, але вони взяли паузу через коронавірус", — розповів інсайдер. Після сама Перрі зізнавалася, що весілля відкладали через пандемію.
Роберт Дауні-молодший і Сьюзен Дауні
Роберт Дауні-молодший і Сьюзен Дауні заручилися ще 2003 року. Лише через кілька місяців після того, як вони почали зустрічатися.
Але весілля вони зіграли тільки 2005 року на Лонг-Айленді.
Кейт Гадсон і Денні Фуджікава
Денні Фуджікава і Кейт Гадсон цього вересня відзначать два роки з моменту заручин. Музикант Денні Фуджікава поставив Кейт те саме запитання 2021 року, за п'ять років після того, як вони почали зустрічатися, за три роки після того, як у них народилася донька Рані Роуз, і приблизно за два десятиліття після їхньої першої зустрічі.
Хоча Гадсон ніколи не була одружена зі своїм попереднім партнером, Меттом Белламі, вони також були заручені протягом значного періоду часу, з 2011 по 2014 рік. У Гадсон і Белламі є спільний син, Бінгхем , 12 років.
Крістен Стюарт і Ділан Меєр
Крістен Стюарт підтвердила свої заручини зі сценаристкою Ділан Меєр в інтерв'ю Говарду Стерну в листопаді 2021 року. Зірка "Сутінків" не повідомила точних подробиць про те, коли й де надійшла пропозиція, але вона поділилася враженнями.
"Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію. І це було дуже мило. Вона дуже добре впоралася, і ми... ми одружуємося. Це відбувається", — говорила Крістен.
Через майже два роки пара так і не одружилася.
Емі Адамс і Даррен Ле Галло
Емі Адамс та її чоловік Даррен Ле Галло заручилися у 2008 році. У той час USA Today повідомила, що вони одружаться десь наступного року. Натомість вони одружилися тільки 2015 року.
Під час їхніх довгих заручин 2010 року в них народилася дочка Авіана Олеа.
Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон
Джессіка Сімпсон і Ерік Джонсон одружені вже майже десять років, але їхня історія кохання почалася багато років тому. Вони познайомилися 2010 року і того ж року побралися. У них народилася перша дитина, дочка Максвелл "Максі" Дрю, 2012 року, а друга, син Ейс Кнут, 2013 року.
Після весілля в Каліфорнії 2014 року вони стали батьками трьох дітей. Дочка Сімпсона і Джонсона Берді Мей народилася в березні 2019 року.
Дженніфер Еністон і Джастін Теру
У Дженніфер Еністон і Джастіна Теру були трирічні заручини, з серпня 2012 року по серпень 2015 року.
Вони одружилися на церемонії на задньому дворі будинку в Лос-Анджелесі, але в кінцевому підсумку розлучилися після двох з половиною років шлюбу. Попри все це, вони знайшли спосіб залишитися друзями і підтримувати зв'язок навіть після того, як їхні стосунки закінчилися.
Крістен Белл і Декс Шепард
Батьки двох дітей підтвердили свої заручини на церемонії вручення премії "Греммі" 2010 року, але не були одружені ще три роки. Залишаючись вірними своїм переконанням, Крістен Белл і Декс Шепард чекали, щоб зв'язати себе тенетами шлюбу, поки одностатеві шлюби не будуть легалізовані.
Белл повторно освідчилася своєму нареченому після того, як Верховний суд проголосував проти Закону про захист шлюбу (DOMA) у червні 2013 року. Вони одружилися всього кілька місяців потому, "у крихітній кімнаті в будівлі суду Беверлі-Гіллз", — як розповіла Белл в ефірі CBS.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт
Анджеліна Джолі та Бред Пітт були заручені два роки, з 2012 по 2014 рік, перш ніж одружилися у Франції.
Але, як відомо, вони розлучилися після двох років шлюбу і 12 років спільного життя. І ділять майно досі.
Олівія Вайлд і Джейсон Судейкіс
Джейсон Судейкіс попросив Олівію Вайлд вийти за нього заміж 2013 року, але пара так і не пов'язала себе узами шлюбу.
Після семирічних заручин, під час яких у них народилося двоє дітей, 2020 року пара розлучилася.
Саша Барон Коен та Айла Фішер
Саша Барон Коен і акторка Айла Фішер були знайомі кілька років, перш ніж побратися в 2004 році. За шість років, які минули між їхніми заручинами і весіллям, що відбулося 2010 року, Фішер навернулася до іудаїзму, релігії свого чоловіка, і у них народилася дитина. Їхня перша донька Олівія народилася в жовтні 2007 року.
Незабаром після проголошення весільних присяг у Парижі у Фішер і Коена народилася дочка Елула, а син Монтгомері з'явився на світ 2015 року.
Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур
Модель Алессандра Амбросіо і Джеймі Мазур виховують двох дітей: 10-річного Ноя і 14-річну Аню.
Але до їхнього розриву 2018 року супермодель і підприємець були заручені 10 років, так і не пов'язавши себе узами шлюбу.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про Мішель Йео та її скромне, але чарівне весілля в Женеві.