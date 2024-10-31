Актор серіалу "Пліткарка" Ед Вествік уперше стане батьком (фото)

Емі Джексон та Ед Вествік одружилися у 2024 році. Модель уже виховує сина від попередніх стосунків.

Related video

37-річний англійський актор Ед Вествік оголосив, що його дружина Емі Джексон, 32, вагітна їхньою першою спільною дитиною. Зворушливими кадрами виконавець ролі Чака Басса в серіалі "Пліткарка" поділився в Instagram.

Модель продемонструвала свій помітно округлений живіт у білій сукні без бретелей, а її чоловік носив білу футболку, заправлену в чорні штани.

Вони ніяк не підписали кадри. А Вествік перепостив карусель у свою історію з кількома емодзі-сердечками.

Емі Джексон уже є матір'ю сина Андреаса, якого вона народила в січні 2019 року від екснареченого Джорджа Панайоту.

Емі Джексон та Ед Вествік

Про заручини пари стало відомо на початку 2024 року. Ед Вествік освідчився обраниці серед засніжених гір Швейцарії, а вона сказала: "Так"

Закохані почали зустрічатися у 2021 році. У серпні 2024 пара пішла до вівтаря в Італії.

Вествік має тісний зв’язок зі своїм пасинком, про що Джексон розповіла в інтерв’ю India Today раніше.

"Мені здається, йому було 2 роки, коли його познайомили з Едом. Він був частиною його життя, скільки себе пам’ятає", — казала дружина Еда Вествіка.

Вествік та Джексон уперше зустрілися на перегонній трасі Сільверстоун 2021 року, де вони були присутні на заході Aston Martin. Актор запросив кохану на подвійне побачення за кавою з їхніми собаками, її пуделем Гербертом і його французьким бульдогом Гамфрі.

Нагадаємо, Ед Вествік та Емі Джексон відгуляли першу церемонію весілля в березні 2024 року.

Також Фокус писав про другу церемонію в Італії.