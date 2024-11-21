Мужчина инсценировал свою смерть и бросил жену с детьми: как полиция раскрыла это дело

Полиция одного из округов штата Висконсин раскрыла громкое дело исчезновения Райана Боргвардта. Они считают, что мужчина инсценировал свою смертью и исчез, чтобы убежать от жены и троих детей к своей любовнице.

45-летний Райан Боргвардт из американского штата Висконсин сбежал от своей жены и троих детей, инсценировал собственную смерть и сбежал со своей любовницей. Позже местная полиция вышла на след "покойника", но тот отказался говорить о своем местонахождении, пишет Daily Mail.

Журналисты пишут, что 11 августа 2024 года мужчина вышел на своем каяке на озеро Грин-Лейк, а затем для инсценировки гибели выбросил вещи и телефон в воду. После этого он проплыл на надувной лодке до безопасного места, проехал на электровелосипеде более 80 км, пересек границу с Канадой и исчез в неизвестном направлении.

Местная полиция начала расследование, в ходе которого обнаружила, что за несколько дней до "исчезновения" мужчина уже пересекал американо-канадскую границу и общался с узбечкой, которая говорила на русском языке. После того правоохранители вышли на след "пропавшего" Райана через эту женщину.

Впоследствии мужчина записал видео для полицейских, где заявил, что с ним все хорошо. Американец откровенно поиздевался над полицейскими, и отказался говорить, где он сейчас, и не желает больше ничего объяснять.

Представитель местной полиции Марк Подолл сказал на пресс-конференции, что сейчас Райан может находиться в Восточной Европе, а также держат контакт с ним с 11 ноября.

"Он еще не решил вернуться домой", — сказал Подолл, добавив, что мужчине грозит тюрьма за препятствование деятельности полиции в том случае, если он планирует вернуться домой.

Сейчас следствие установило, что план побега Боргвардта был тщательно спланированным: сначала мужчина встретился с любовницей в Канаде, а затем получил новый паспорт и полис страхования жизни на 375 тыс. долларов. После того, он вытащил из своего ноутбука жесткий диск и почистил всю историю поиска. Далее он изображает свою смерть, убегает в Канаду с новыми документами, оставляя оригинал паспорта у себя дома как ложный след.

Журналисты пишут, что жена Райана Боргвардта и его родственники отказываются комментировать для СМИ ситуацию с исчезновением своего мужа. В то же время известно, что в июле этого года пара отпраздновала 22 годовщину своего брака, и никаких намеков на проблемы в семье не было.

Напомним, Фокус писал об исчезновении звезды сериала "Сплетница" в Лос-Анджелесе. Семья Шанель Майи Бэнкс утверждает, что ее муж отказывается сотрудничать с полицией.

Также мы рассказывали о таинственном исчезновении мужчины после того, как он прикоснулся к "призрачному" камню в заброшенном городе. Инцидент произошел в каталонском городе Ла Муссара, который местные называют "проклятым".