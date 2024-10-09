Мужчина таинственно исчез, прикоснувшись к "призрачному" камню в заброшенном городе (фото)

Инцидент произошел в каталонском городе Ла Муссара, который местные называют "проклятым".

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В преддверии Хэллоуина, который в Испании празднуют три дня, местные таблоиды напомнили о таинственном исчезновении Энрике Мартинеса, который исчез в 1991 году, посетив город-призрак Ла Муссара (La Mussara) в горах Каталонии. Он с друзьями посетил заброшенный город с жуткой репутацией и по сей день неизвестно, что с ним случилось. Об этом пишет Mirror.

Четверо друзей, посетивших якобы "проклятый" город Ла Муссара, не воспринимали всерьез зловещую репутацию этого района — пока один из них не исчез в тумане и не вернулся.

Город Ла Муссара на высоких холмах Каталонии был заброшен в 1960-х годах. В городе не было источника воды, местные жители собирали дождевую в резервуар, где завелись лягушки, за что соседи прозвали их "жабами". За эти годы несколько искателей приключений осмелились посетить жуткое место, особенно в преддверии Хэллоуина. Но Энрике пропал навсегда.

Объявление о пропаже Энрике Мартинеса Фото: Camino con Santiago

Его историю рассказал подкастер Баллен. 36-летний мужчина по имени Энрике Мартинес собирал грибы в этом районе днем ​​16 октября 1991 года. Когда день клонился к вечеру, Энрике вместе со своей женой Анной и двумя друзьями Хорхе и Софией оказались недалеко от заброшенного поселения и решили его исследовать.

Баллен говорит, что жуткие туманы, которыми славится эта местность, уже начали сгущаться, когда Хорхе привел их к скале, известной как La Piedra del six. Существует легенда, что прыжок через этот камень в деревне может перенести человека в другое измерение.

Туман, затянувший Ла Муссару Фото: Camino con Santiago

"Хорхе положил руку на вершину этого странного камня и сказал своим друзьям, что это Шестой камень, и люди говорят, что он скрывает темные силы. Шестой камень на самом деле был одной из старейших вещей во всей Муссаре", — рассказал подкастер.

По его словам, Ла Муссара получила свое название, когда армия мусульман проходила через эту местность. "Мусара" – означает место для марша. Якобы сарацины, отправляясь в бой, всегда останавливались у Шестого камня, потому что верили, что он обладает магической силой, которая может помочь им победить врагов в предстоящих сражениях.

Хорхе призвал своих друзей также положить руки на "сверхъестественный" камень, и они неохотно согласились — за исключением Софии, которая не хотела иметь ничего общего с, по-видимому, мистическим камнем. Когда туман вокруг них сгустился, друзья поверили, что они слышат, как лягушки в соседнем озере квакают все громче и громче.

Но внезапно внимание Энрике привлекло еще одно тревожное событие: "Церковь Сан-Сальвадор была затянута густым туманом, и на секунду туман рассеялся, и Энрике удалось полностью рассмотреть одно из окон этой заброшенной церкви".

Церковь Сан-Сальвадор Фото: Camino con Santiago

"В окне была темная фигура, которая просто стояла там, уставившись на Энрике и его друзей. Энрике увидел силуэт в окне, и через секунду он исчез, а затем туман снова появился и закрыл окно, и Энрике больше ничего не мог разглядеть", — далее, по словам подкастера, он спросил у друзей, видели ли они что-то странное, но они ответили, что нет. Туман снова сгустился и они продолжили исследовать поселок. В итоге друзья оказались на кладбище и Анна нечаянно опрокинула и разбила надгробие. А через мгновение ее муж скрылся в очередной волне тумана.

Хорхе и София пошли на голос Анны, который почти заглушило кваканье лягушек. А потом оно резко стихло и друзья увидели Анну, но одну. Энрике рядом не было.

Все, что Анна смогла сказать им сквозь слезы, было: "Его больше нет".

Из-за густого тумана Анна, София и Хорхе не смогли провести тщательный обыск в Ла Муссаре, но когда они зашли в церковь, то увидели там призраки монахов, которые растворились в тумане.

Друзья сообщили властям об исчезновении Энрике, и на следующий день полиция прочесала территорию. Поиски прекратились через шесть дней.

"Энрике так и не нашли. Ни его жена, ни его друзья, ни власти… они до сих пор не знают, что с ним случилось", — резюмировал Баллен

Скептики полагают, что Энрике просто упал в пропасть из-за густого тумана. Другие считают, что 37-летний молодой человек из Таррагоны перешел в иную реальность, которую называют Ла-Вилья-дель-Сейс , город, населенный джиннами, бестелесными существами, завезенными сарацинами во время их оккупации.

Жители перед прудом, куда собирается дождевая вода Фото: Camino con Santiago

Старые фото города Ла Муссара Фото: Camino con Santiago

Также в Ла Муссаре когда-то солдаты осквернили кладбище во время Карлистской войны 19 века, выкопав гробы и расстреляв их из ружей, чтобы отомстить уроженцу города, генералу Исидро, который был там похоронен. И местные жители рассказывают историю о старике, который спас девушку от волков, а потом исчез.

Несмотря на все мистические истории, связанные с заброшенным городом, он остается популярным туристическим направлением.

Напомним, не всегда города-призраки остаются таковыми. Так, мужчина переехал в заброшенный поселок шахтеров в Калифорнии и намеревается его возродить и сделать туристическим аттракционом.