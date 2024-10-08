Мужчина переехал в город-призрак, где нет людей: как он там освоился (фото)

Энтузиаст заявил, что мечтает облагородить Серро Гордо и превратить его в "магнит" для туристов со всего мира.

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Американцы Брент Андервуд и Джон Бир несколько лет назад купили шахтерский город-призрак Серро Гордо (Калифорния, США), где когда-то проживало около 4700 человек. Рабочие добывали там серебро, свинец, цинк и даже золото, но после закрытия шахт в 1957 году населенный пункт превратился в пустыню. Об этом пишет издание LADbible.

В 2020 году Брент создал свой канал на YouTube под названием Ghost Town Living, чтобы рассказывать подписчикам о переезде и особенностях жизни в депрессивном регионе. Энтузиаст заявил, что мечтает облагородить это место и превратить его в "магнит" для туристов со всего мира.

Позже в заброшенном городке началось строительство отеля. По словам Андервуда, самым большим вызовом было отсутствие воды. Некоторое время ему даже приходилось жить без водопровода, но сейчас он выкачивает воду из шахт под городом, хотя это требует много усилий.

Новый владелец надеется, что Серро Гордо в скором будущем может стать такой же аттракцией, как и город-призрак Боди, который успешно превратился в парк развлечений, куда приезжают толпы путешественников.

В 2020 году Брент создал свой канал на YouTube под названием Ghost Town Living Фото: YouTube | Ghost Town Living

Отвечая на популярный вопрос о призраках, Брент рассказал мистическую историю. Однажды он проходил мимо заброшенного дома и увидел человека, который смотрел в окно. Тогда мужчина не придал этому особого значения, поскольку на территории работали подрядчики — теоретически это мог быть один из них.

Однако потом Андервуду сказали, что на объекте уже две недели не было ни одной души, поэтому он решился провести небольшой эксперимент. Выключив свет и закрыв дверь в здание, чтобы никто не смог войти, мужчина заметил, что свет снова включился, хотя дверь была заперта.

Брент не уверен, был ли это призрак, но он до сих пор не может объяснить, как это могло произойти.

Брент Андервуд мечтает сделать из заброшенного городка "магнит" для туристов Фото: YouTube | Ghost Town Living

Напомним, ранее Фокус писал, что британец, которого зовут Скотт, предостерег путешественников быть бдительными на одном из курортов Турции. О мошеннической схеме он рассказал в видео на своей странице в TikTok, посоветовав туристам держать банковскую карточку на контроле.

А вот корейская туристическая компания Korea International Travel Company выпустила малобюджетную рекламу, чтобы привлечь внимание иностранных отдыхающих. В частности, зрителям в кадре показывают группу россиян, которые плавают, катаются на водных мотоциклах и играют в пляжный волейбол.