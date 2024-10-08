Чоловік переїхав у місто-привид, де немає людей: як він там освоївся (фото)

Ентузіаст заявив, що мріє облагородити Серро Гордо й перетворити його на "магніт" для туристів з усього світу.

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Американці Брент Андервуд та Джон Бір кілька років тому купили шахтарське місто-привид Серро Гордо (Каліфорнія, США), де колись проживало близько 4700 осіб. Робітники видобували там срібло, свинець, цинк та навіть золото, але після закриття шахт у 1957 році населений пункт перетворився на пустелю. Про це пише видання LADbible.

У 2020 році Брент створив свій канал на YouTube під назвою Ghost Town Living, щоб розповідати підписникам про переїзд та особливості життя у депресивному регіоні. Ентузіаст заявив, що мріє облагородити це місце й перетворити його на "магніт" для туристів з усього світу.

Згодом у покинутому містечку розпочалося будівництво готелю. За словами Андервуд, найбільшим викликом була відсутність води. Деякий час йому навіть доводилось жити без водопроводу, але зараз він викачує воду з шахт під містом, хоча це потребує багато зусиль.

Новий власник сподівається, що Серро Гордо у недалекому майбутньому може стати такою ж атракцією, як і місто-привид Боді, яке успішно перетворилося на парк розваг, куди приїжджають натовпи мандрівників.

У 2020 році Брент створив свій канал на YouTube під назвою Ghost Town Living Фото: YouTube | Ghost Town Living

Відповідаючи на популярне запитання про привидів, Брент розповів містичну історію. Одного разу він проходив повз покинутий будинок й побачив людину, яке дивилась у вікно. Тоді чоловік не надав цьому особливого значення, оскільки на території працювали підрядники — теоретично то міг бути один з них.

Однак потім Андервуду сказали, що на об'єкті вже два тижні не було жодної душі, тож він наважився провести невеликий експеримент. Вимкнувши світло й зачинивши двері до будівлі, аби ніхто не зміг увійти, чоловік помітив, що світло знову ввімкнулося, хоча двері були замкнені.

Брент не впевнений, чи це був привид, але він досі не може пояснити, як це могло статися.

Брент Андервуд мріє зробити з покинутого містечка "магніт" для туристів Фото: YouTube | Ghost Town Living

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британець, якого звуть Скотт, застеріг мандрівників бути пильними на одному з курортів Туреччини. Про шахрайську схему він розповів у відео на своїй сторінці в TikTok, порадивши туристам тримати банківську картку на контролі.

А от корейська туристична компанія Korea International Travel Company випустила малобюджетну рекламу, щоб привернути увагу іноземних відпочивальників. Зокрема, глядачам у кадрі показують групу росіян, які плавають, катаються на водних мотоциклах та грають у пляжний волейбол.