"Не бачив нічого смішнішого": у Північній Кореї зняли рекламу для туристів за участі росіян

Відразу після того, як ролик опублікували в соціальних мережах, він завірусився, зібравши тисячі реакцій.

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Корейська туристична компанія Korea International Travel Company випустила малобюджетну рекламу, щоб привернути увагу іноземних відпочивальників. Зокрема, глядачам у кадрі показують групу росіян, які плавають, катаються на водних мотоциклах та грають у пляжний волейбол. Одна парочка навіть дала коротке інтерв'ю російською мовою, повідомляє New York Post.

Рекламне відео, у якому росіян запрошують відвідати Північну Корею, починається з того, що білявка відсуває штори у своєму готельному номері й демонструє просторий та сонячний пляж Маджон (провінція Південний Хамген). Після легкої зарядки жінка приєднується до земляків, які тим часом розважаються на узбережжі.

"У них дуже красиве море, чистий пляж, багато розваг — можна пограти у волейбол та поїздити на водному мотоциклі", — каже молода парочка, прогулюючись на пустому пляжі.

Росіяни рекламують відпочинок у Північній Кореї Фото: Reddit KJU_3002

Відразу після того, як ролик опублікували на одному з форумів на Reddit, він завірусився, зібравши тисячі реакцій та коментарів.

Багато хто з учасників обговорення здивувався, що північнокорейське туристичне агентство рекламує жінок у бікіні, оскільки це заборонено в країні. Інші дописувачі звернули увагу на порожнечу кожного кадру — на задньому плані не видно ані душі.

Один користувач саркастично написав у коментарях: "Так багато щасливих місцевих жителів навколо";

Інший додав: "Північнокорейський пляж має такий самий вигляд, як і північнокорейська дорога, тобто абсолютно без людей";

"Якщо я поїду туди, то зникну з ймовірністю в 1000%", — пожартував ще один юзер;

"Не бачиш нічого смішнішого".

Краєвид у Північній Кореї Фото: Reddit KJU_3002

До речі, обидві країни, Росія та Північна Корея, протягом останніх кількох років активно працюють над зміцненням своїх відносин. На початку цього року під час візиту Путіна до Пхеньяну він підписав з місцевим вождем угоду про взаємодопомогу. Тепер, якщо одна з країн зазнає нападу, інша зобов’язана прийти їй на допомогу.

Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, їхніх громадян не раді бачити у Європі, тож відпочинок у Північній Кореї пропонується як альтернатива.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що новий курорт "Вонсан" у Північній Кореї готується прийняти перших відвідувачів, однак з високою долею імовірності тисячі номерів у тамтешніх готелях можуть залишитися порожніми. Будівництво комплексу на колишньому ракетному полігоні розпочали після того, як вождь Кім Чен Ин відправив дослідницьку групу на іспанське узбережжя Коста-Бланка в 2017 році.

Крім того, Кім Чен Ин заборонив громадянам Північної Кореї заплітати волосся у "хвости" в рамках війни проти своїх ворогів на півдні. Усім, кого спіймають, загрожує гоління голови та до шести місяців ув'язнення.