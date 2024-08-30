Кім Чен Ин заборонив своїм громадянам заплітати волосся в "хвостик": як він це пояснює

40-річний Кім Чен Ин відчайдушно намагається відмежувати свою країну від "чужої культури".

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Кім Чен Ин заборонив громадянам Північної Кореї заплітати волосся у "хвости" в рамках війни проти своїх ворогів на півдні. Усім, кого спіймають, загрожує гоління голови та до шести місяців ув'язнення. Про це пише видання Daily Star.

Указ диктатора прийнято у зв’язку з популярністю цієї зачіски в ненависній Південній Кореї. Очільник режиму сповнений рішучості знищити й всі інші модні тенденції, зокрема фарбоване та довге волосся, напівпрозорі рукави на сукнях та блузках, джинси, приталені штани й наплічні сумки, оскільки це начебто "затуляє образ соціалістичної системи".

У Північній Кореї заборонили заплітати волосся у "хвости" Фото: KCNA VIA KNS

До слова, 40-річний Кім Чен Ин відчайдушно намагається зробити свою країну відмінною від "чужої культури", однак останніми роками контрабандисти й торговці з Китаю все частіше почали розповсюджувати серед місцевого населення популярні фільми та телесеріали, збережені на картах пам'яті.

У Північній Кореї інтернет недоступний для всіх, окрім жменьки еліти, але люди, які живуть поблизу кордону з Китаєм, можуть використовувати контрабандні сім-картки для виходу в мережу.

Тамтешній уряд, окрім того, розгортає таємні загони силовиків, щоб викорінити сліди іноземного впливу в ізольованій диктатурі, включно зі звичкою святкувати дні народження, носити футболки з іноземними гаслами та обтислі топи для жінок.

Окрім того, північним корейцям не можна носити одяг, що імітує стиль Кіма. Наприклад, шкіряний тренч, який той носить у холодні місяці, бо це сприймається як виклик владі.

Разом з тим, нещодавно Чжу Е, дочка Кіма, яку дехто вважає його спадкоємицею, була помічена в напівпрозорих рукавах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Північна Корея з чотирирічним запізненням завершує будівництво грандіозного пляжного курорту в туристичній зоні Вонсан-Кальма. На аерознімках, опублікованих в мережі, можна побачити нові асфальтовані дороги, автостоянки та арену в формі черепахи.

Крім того, Кім Чен Ин нещодавно сфотографувався з дітьми, які ридали. Уперше в історії в КНДР не стали приховувати той факт, що в Північній Кореї трапляються природні катаклізми.