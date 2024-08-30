Ким Чен Ын запретил своим гражданам заплетать волосы в "хвостик": как он это объясняет

40-летний Ким Чен Ын отчаянно пытается оградить свою страну от "чужой культуры".

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Ким Чен Ын запретил гражданам Северной Кореи заплетать волосы в "хвосты" в рамках войны против своих врагов на юге. Всем, кого поймают, грозит бритье головы и до шести месяцев заключения. Об этом пишет издание Daily Star.

Указ диктатора принят в связи с популярностью этой прически в ненавистной Южной Корее. Глава режима полон решимости уничтожить и все другие модные тенденции, в частности крашеные и длинные волосы, полупрозрачные рукава на платьях и блузках, джинсы, приталенные брюки и наплечные сумки, поскольку это якобы "заслоняет образ социалистической системы".

В Северной Корее запретили заплетать волосы в "хвосты" Фото: KCNA VIA KNS

К слову, 40-летний Ким Чен Ын отчаянно пытается оградить свою страну от "чужой культуры", однако в последние годы контрабандисты и торговцы из Китая все чаще начали распространять среди местного населения популярные фильмы и телесериалы, сохраненные на картах памяти.

В Северной Корее интернет недоступен для всех, кроме горстки элиты, но люди, которые живут вблизи границы с Китаем, могут использовать контрабандные сим-карты для выхода в сеть.

Тамошнее правительство, кроме того, разворачивает тайные отряды силовиков, чтобы искоренить следы иностранного влияния в изолированной диктатуре, включая привычку праздновать дни рождения, носить футболки с иностранными лозунгами и обтягивающие топы для женщин.

Кроме того, северным корейцам нельзя носить одежду, имитирующую стиль Кима. Например, кожаный тренч, который тот носит в холодные месяцы, потому что это воспринимается как вызов власти.

Вместе с тем, недавно Чжу Е, дочь Кима, которую некоторые считают его наследницей, была замечена в полупрозрачных рукавах.

Напомним, ранее Фокус писал, что Северная Корея с четырехлетним опозданием завершает строительство грандиозного пляжного курорта в туристической зоне Вонсан-Кальма. На аэроснимках, опубликованных в сети, можно увидеть новые асфальтированные дороги, автостоянки и арену в форме черепахи.

Кроме того, Ким Чен Ын недавно сфотографировался с рыдающими детьми. Впервые в истории в КНДР не стали скрывать тот факт, что в Северной Корее случаются природные катаклизмы.