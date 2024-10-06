"Не видел ничего смешнее": в Северной Корее сняли рекламу для туристов с участием россиян

Сразу после того, как ролик опубликовали в социальных сетях, он завирусился, собрав тысячи реакций.

Related video

Корейская туристическая компания Korea International Travel Company выпустила малобюджетную рекламу, чтобы привлечь внимание иностранных отдыхающих. В частности, зрителям в кадре показывают группу россиян, которые плавают, катаются на водных мотоциклах и играют в пляжный волейбол. Одна парочка даже дала короткое интервью на русском языке, сообщает New York Post.

Рекламное видео, в котором россиян приглашают посетить Северную Корею, начинается с того, что блондинка отодвигает шторы в своем гостиничном номере и демонстрирует просторный и солнечный пляж Маджон (провинция Южный Хамген). После легкой зарядки женщина присоединяется к землякам, которые тем временем развлекаются на побережье.

"У них очень красивое море, чистый пляж, много развлечений — можно поиграть в волейбол и поездить на водном мотоцикле", — говорит молодая парочка, прогуливаясь на пустом пляже.

Россияне рекламируют отдых в Северной Корее Фото: Reddit KJU_3002

Сразу после того, как ролик опубликовали на одном из форумов в Reddit, он завирусился, собрав тысячи реакций и комментариев.

Многие из участников обсуждения удивились, что северокорейское туристическое агентство рекламирует женщин в бикини, поскольку это запрещено в стране. Другие обратили внимание на пустоту каждого кадра — на заднем плане не видно ни души.

Один пользователь саркастически написал в комментариях: "Так много счастливых местных жителей вокруг";

Другой добавил: "Северокорейский пляж выглядит так же, как и северокорейская дорога, то есть абсолютно без людей";

"Если я поеду туда, то исчезну с вероятностью в 1000%", — пошутил еще один юзер;

"Не видел ничего смешнее".

Пейзаж в Северной Кореи Фото: Reddit KJU_3002

Кстати, обе страны, Россия и Северная Корея, в течение последних нескольких лет активно работают над укреплением своих отношений. В начале этого года во время визита Путина в Пхеньян он подписал с местным вождем соглашение о взаимопомощи. Теперь, если одна из стран подвергнется нападению, другая обязана прийти ей на помощь.

Поскольку Россия продолжает вести войну против Украины, их граждан не рады видеть в Европе, поэтому отдых в Северной Корее предлагается как альтернатива.

Напомним, ранее Фокус писал, что новый курорт "Вонсан" в Северной Корее готовится принять первых посетителей, однако с высокой долей вероятности тысячи номеров в тамошних отелях могут остаться пустыми. Строительство комплекса на бывшем ракетном полигоне начали после того, как вождь Ким Чен Ын отправил исследовательскую группу на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году.

Кроме того, Ким Чен Ын запретил гражданам Северной Кореи заплетать волосы в "хвосты" в рамках войны против своих врагов на юге. Всем, кого поймают, грозит бритье головы и до шести месяцев заключения.