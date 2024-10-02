Ждут россиян: в Северной Корее на месте ракетного полигона возводят один из крупнейших в мире курортов

Локация откроет свои двери в мае следующего года, однако неизвестно, будет ли она пользоваться популярностью среди международных туристов.

Related video

Новый курорт "Вонсан" в Северной Корее готовится принять первых посетителей, однако с высокой долей вероятности тысячи номеров в тамошних отелях могут остаться пустыми. Строительство комплекса на бывшем ракетном полигоне начали после того, как вождь Ким Чен Ын отправил исследовательскую группу на испанское побережье Коста-Бланка в 2017 году, пишет издание Daily Star.

Возведение курорта "Вонсан" временно приостановили на период пандемии. За это время местные нищие даже успели освоиться в недостроях, заполнив помещения мусором и фекалиями.

Строительство курорта планируют завершить в следующем году Фото: PEN NEWS

Сообщается, что локация откроет свои двери в мае следующего года, став одной из крупнейших в мире в своем роде, однако неизвестно, будет ли она пользоваться популярностью.

Джейкоб Богл, который специализируется на теме Северной Кореи, с помощью спутниковых снимков составил большую карту страны и рассказал об огромных масштабах проекта.

"Курорт Вонсан — крупнейший рекреационный комплекс в Северной Корее и один из крупнейших по протяженности пляжных курортов на планете. Первоначальные планы, обнародованные еще в 2013 году, предусматривали, что курорт сможет принять до 100 000 гостей одновременно. Учитывая, что до пандемии страну ежегодно посещали лишь от 150 000 до 200 000 иностранных туристов, его доходность будет в значительной степени зависеть от внутреннего туризма", — уверен специалист.

Ким Чен Ын осматривает новый курорт Фото: PEN NEWS

По его словам, если курорт откроется в 2025 году, российские и китайские путешественники будут составлять основную часть международных посетителей.

"Сейчас Северная Корея не открыта для западных туристов. Возможно, наступит день, когда им предложат поездки сюда, в том числе из Великобритании и США", — говорит Мартин Уильямс, старший научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне.

Напомним, ранее Фокус писал, что 48-летний военный в отставке Кевин Мартин из штата Миссури (США) прожил год в дешевых каютах на круизных лайнерах, которые принадлежат компаниям NCL, Princess и Royal Caribbean. Ежемесячно мужчина тратил около 2000 долларов на билеты, пополнение мобильного телефона, страховку и медицинское обслуживание.

А вот жилой массив Парк Клун в Великобритании, который называют "вторым Чернобылем", почти полностью заброшен. Он расположен примерно в 18 милях от Глазго. Когда-то это был промышленный центр, где жили судостроители, однако сейчас большинство местных жителей пакуют вещи и выезжают.