Чекають росіян: у Північній Кореї на місці ракетного полігону зводять один з найбільших в світі курортів

Локація відкриє свої двері у травні наступного року, однак невідомо, чи користуватиметься вона популярністю серед міжнародних туристів.

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Новий курорт "Вонсан" у Північній Кореї готується прийняти перших відвідувачів, однак з високою долею імовірності тисячі номерів у тамтешніх готелях можуть залишитися порожніми. Будівництво комплексу на колишньому ракетному полігоні розпочали після того, як вождь Кім Чен Ин відправив дослідницьку групу на іспанське узбережжя Коста-Бланка в 2017 році, пише видання Daily Star.

Зведення курорту "Вонсан" тимчасова призупинили на період пандемії. За цей час місцеві жебраки навіть встигли освоїтися у недобудовах, заповнивши приміщення сміттям та фекаліями.

Будівництво курорту планують завершити наступного року Фото: PEN NEWS

Повідомляється, що локація відкриє свої двері у травні наступного року, ставши однією з найбільших в світі у своєму роді, однак невідомо, чи користуватиметься вона популярністю.

Джейкоб Богл, який спеціалізується на темі Північної Кореї, за допомогою супутникових знімків склав велику карту країни й розповів про величезні масштаби проєкту.

"Курорт Вонсан — найбільший рекреаційний комплекс у Північній Кореї й один з найбільших за протяжністю пляжних курортів на планеті. Початкові плани, оприлюднені ще у 2013 році, передбачали, що курорт зможе прийняти до 100 000 гостей одночасно. Враховуючи, що до пандемії країну щорічно відвідували лише від 150 000 до 200 000 іноземних туристів, його прибутковість буде значною мірою залежати від внутрішнього туризму", — впевнений фахівець.

Кім Чен Ин оглядає новий курорт Фото: PEN NEWS

За його словами, якщо курорт відкриється у 2025 році, російські та китайські мандрівники становитимуть основну частину міжнародних відвідувачів.

"Наразі Північна Корея не відкрита для західних туристів. Можливо, настане день, коли їм запропонують поїздки сюди, в тому числі з Великої Британії та США", — каже Мартін Вільямс, старший науковий співробітник Центру Стімсона у Вашингтоні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 48-річний військовий у відставці Кевін Мартін зі штату Міссурі (США) прожив рік у дешевих каютах на круїзних лайнерах, які належать компаніям NCL, Princess та Royal Caribbean. Щомісяця чоловік витрачав близько 2000 доларів на квитки, поповнення мобільного телефону, страховку та медичне обслуговування.

А от житловий масив Парк Клун у Великій Британії, який називають "другим Чорнобилем", майже повністю покинутий. Він розташований приблизно за 18 миль від Глазго. Колись це був промисловий центр, де жили суднобудівники, однак зараз більшість місцевих мешканців пакують речі та виїжджають.