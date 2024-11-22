"Было грустно": под Киевом патрульные приехали к мужчине, который хотел выпить с ними чаю

41-летний местный житель совершил ложный вызов, из-за чего его могут привлечь к ответственности.

В городе Борисполь Киевской области 41-летний мужчина позвонил на линию "102" и вызвал правоохранителей, потому что "очень хотел выпить чаю с полицейскими". Об этом сообщает патрульная полиция города.

"Недавно мы получили вызов, который оказался ложным. Заявитель обратился на линию 102 с сообщением о попытке самоубийства. Экипаж патрульных, не мешкая, направился по указанному заявителем адресу. Однако, прибыв на место, выяснили, что 41-летнему мужчине было грустно и он очень хотел выпить чаю с полицейскими, поэтому и совершил ложный вызов", — говорится в сообщении.

Правоохранители попросили быть ответственными и вызывать специальные службы только при необходимости. В патрульной полиции отметили, что проверяют каждый вызов и из-за ложного обращения они не смогут успеть прийти на помощь тем, кто действительно в этом нуждается.

"Напоминаем вам, статья 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) КУоАП предусматривает административную ответственность в виде наложения штрафа от 850 до 3 400 гривен", — добавили в патрульной полиции.

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