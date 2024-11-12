Женщина в течение нескольких недель слышала стук под полом: полиция сделала жуткое открытие

Пенсионерка и ее семья предполагали, что под полом поселилось животное. Однако находка, которую сделали сотрудники полиции, удивила всех.

Пожилая жительница района Эль-Серено в Лос-Анджелесе (США) несколько недель слышала под своим домом странные звуки, которые усиливались по ночам. Об этом пишет NBC News.

Женщина и ее семья предполагали, что под полом поселилось животное, возможно, опоссум или енот. Но когда шум стал особенно громким, они решили вызвать полицию, чтобы разобраться в происходящем.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов около 10:30 вечера и обнаружили под домом вовсе не животное, а голого мужчину. Как выяснилось позже, 27-летний Исаак Бетанкур, возможно, находился там уже несколько недель. По словам зятя женщины Рикардо Сильвы, полиция попыталась уговорить незваного гостя выйти, но он отказался покидать свое убежище, даже после применения слезоточивого газа.

Для его задержания были вызваны дополнительные силы, включая спецназ и кинологическую группу, но мужчина не реагировал ни на собак, ни на попытки выкурить его из-под дома. Противостояние длилось несколько часов, и только к утру полиция смогла задержать Бетанкура по подозрению в незаконном проникновении.

Издание отмечает, что мужчина, который ранее несколько раз задерживался по мелким правонарушениям, был арестован и доставлен в участок. В отчете полиции указано, что он находился под домом без одежды и проявлял признаки странного поведения, не боясь полицейских собак и не реагируя на слезоточивый газ. Семья пожилой женщины теперь серьезно обеспокоена ее безопасностью.

После задержания выяснилось, что Бетанкур имеет длинную историю арестов: он задерживался как минимум пять раз с начала 2022 года. В суде, который состоится 6 декабря, ему предстоит ответить на обвинения в незаконном проникновении.

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