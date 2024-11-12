Жінка протягом кількох тижнів чула стукіт під підлогою: поліція зробила моторошне відкриття

Пенсіонерка та її родина припускали, що під підлогою оселилася тварина. Однак знахідка, яку зробили співробітники поліції, здивувала всіх.

Літня мешканка району Ель-Серено в Лос-Анджелесі (США) кілька тижнів чула під своїм будинком дивні звуки, які посилювалися вночі. Про це пише NBC News.

Жінка та її сім'я припускали, що під підлогою оселилася тварина, можливо, опосум або єнот. Але коли шум став особливо гучним, вони вирішили викликати поліцію, щоб розібратися в тому, що відбувається.

Співробітники правоохоронних органів прибули на виклик близько 10:30 вечора і виявили під будинком зовсім не тварину, а голого чоловіка. Як з'ясувалося пізніше, 27-річний Ісаак Бетанкур, можливо, перебував там уже кілька тижнів. За словами зятя жінки Рікардо Сільви, поліція спробувала вмовити непроханого гостя вийти, але він відмовився залишати свій притулок, навіть після застосування сльозогінного газу.

Для його затримання було викликано додаткові сили, включно зі спецпризначенцями та кінологічною групою, але чоловік не реагував ні на собак, ні на спроби викурити його з-під будинку. Протистояння тривало кілька годин, і тільки до ранку поліція змогла затримати Бетанкура за підозрою в незаконному проникненні.

Видання зазначає, що чоловіка, якого раніше кілька разів затримували за дрібні правопорушення, заарештували й доправили до відділку. У звіті поліції зазначено, що він перебував під будинком без одягу і виявляв ознаки дивної поведінки, не боячись поліцейських собак і не реагуючи на сльозогінний газ. Сім'я літньої жінки тепер серйозно стурбована її безпекою.

Після затримання з'ясувалося, що Бетанкур має довгу історію арештів: його затримували щонайменше п'ять разів із початку 2022 року. У суді, який відбудеться 6 грудня, йому доведеться відповісти на обвинувачення в незаконному проникненні.

Раніше Фокус повідомляв, що шахраї вкрали 22 тонни сиру чеддер ручної роботи. Злодії, які видавали себе за законних оптовиків, отримали 950 сирів у тканинній упаковці. На їхнє виготовлення пішло понад 3 роки.

Також стало відомо, що невинний чоловік провів 10 років за ґратами і відсудив компенсацію в $38 млн. Раяна Фергюсона засудили після неправдивих свідчень його друга.