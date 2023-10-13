Виграв усі справи у своїй кар'єрі: у Кенії заарештували адвоката, який 3 роки працював у суді

Браян Мвенда Нджагі виграв 26 справ у кенійських судах, не маючи при цьому жодних документів про освіту. Тепер люди хочуть знати, як йому вдавалося так довго займатися юридичною практикою, залишаючись непоміченим.

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Юридичне товариство Кенії звинуватило людину, відому під ім'ям Браян Мвендва, у тому, що він протягом трьох років видавав себе за адвоката. Про це пише African News Agency.

Представники кенійської правової системи перебувають у замішанні після того, як було виявлено, що фальшивий адвокат виграв 26 справ. Браян Мвенда Нджагі не був зареєстрованим членом юридичного товариства і не мав юридичної кваліфікації. Протягом трьох років він видавав себе за адвоката і вів справи у суддів Високого суду, магістратів і суддів Апеляційного суду. До свого арешту він виграв усі 26 справ.

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"Картковий будиночок" Нджагі звалився, коли він представляв інтереси колишнього лідера Mungiki Майни Нженгі. Вірусний відеозапис його виступу в залі суду набув широкого поширення в соціальних мережах, що змусило Юридичне товариство Кенії (Law Society of Kenya, LSK) провести розслідування.

Пізніше стало зрозуміло, що чоловік не є зареєстрованим членом товариства і не має юридичної кваліфікації. Тепер йому загрожує арешт і запитання про те, як йому вдавалося так довго займатися юридичною практикою і не бути поміченим.

Арешт Нджаги викликав серйозні сумніви в чесності кенійської правової системи. Люди хочуть знати, як йому вдавалося так довго займатися юридичною практикою, залишаючись непоміченим, і які запобіжні заходи вжито для того, щоб подібне не повторилося.

"Нам стало відомо, що пан Браян Мвенда діє в нашому юридичній спільноті під неправдивим обличчям, неправдиво представляючись адвокатом. Філія хотіла б повідомити всіх членів суспільства і громадськість про те, що Браян Мвенда Нджагі не є адвокатом Високого суду Кенії, за даними Товариства, і не є членом Філії", — йдеться в заяві LSK.

Чоловік три роки працював адвокатом без диплома Фото: LSK Nairobi Branch

Видання зазначає, що Браян Мвенда зміг оскаржити 26 справ перед суддями Високого суду, магістратами та суддями Апеляційного суду і виграти всі з них. У зв'язку з цим виникає низка серйозних питань про стан правової системи в Кенії. Адвокати підозрюють, що він міг займатися неетичною або навіть шахрайською поведінкою. Наприклад, Браян міг підкуповувати суддів або свідків. Він також міг сфабрикувати докази або підробити судові документи.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонер на знак протесту вирішив продати вибоїну на дорозі. Чоловік не отримав жодної заявки, але стверджує, що в якийсь момент за пропозицією спостерігали 500 осіб. Він давно закликає окружну раду вжити заходів у зв'язку з поганими дорогами.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.